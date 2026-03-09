Formata nel 1977 dal colonnello Charles Beckwith, che ne è stato il primo comandate, la Delta Force è nata per affrontare la crescente minaccia del terrorismo. Dopo aver lavorato fianco a fianco con la Sas britannica (Special Air Service), Beckwith ha spinto sul Pentagono per la creazione di una forza specializzata in grado di compiere raid di precisione. Una volta superate le resistenze del Dipartimento delle Difesa, il colonnello si è messo subito a lavoro stilando il Robert Redford Paper, un documento di quattro pagine in cui spiegava quali sarebbero state le quattro fasi di selezione e addestramento. Per renderla completamente operativa ci sono voluti alcuni anni, e alla fine la Delta Force è stata pronta giusto in tempo per la crisi degli ostaggi del 1979, quando 63 diplomatici e cittadini americani furono fatti prigionieri nell'ambasciata statunitense a Teheran e altri 3 ostaggi americani furono sequestrati al Ministero degli Esteri iraniano.