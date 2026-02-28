Attacco Usa in Iran: cosa sappiamo sul programma nucleare di Teheran

Come riporta anche questa analisi di Bloomberg, resta incerto lo stato effettivo degli impianti di Fordow e Natanz, i due principali siti di arricchimento iraniani. Le immagini satellitari successive ai raid del 2025 avevano mostrato danni significativi alle strutture di superficie, ma non era chiaro se le installazioni sotterranee - alcune situate a oltre 40 metri di profondità e protette da spesse colate di acciaio e cemento - fossero state compromesse in modo irreversibile. Fordow, scavato nel fianco di una montagna e ritenuto sepoltro tra 60 e 90 metri sotto terra, è considerato uno degli impianti più protetti al mondo. Nonostante le dichiarazioni di Trump sull'avvenuta distruzione del programma nucleare, il consenso tra gli esperti è che l'iran abbia conservato competenze e capacità chiave. Una valutazione preliminare del Pentagono aveva stimato che gli attacchi avessero ritardato il programma di uno o due anni. Una valutazione definitiva potrà arrivare solo quando gli ispettori dell'AIEA torneranno ad avere pieno accesso ai siti.

Immagine satellitare del sito nucleare di Fordow, Giugno 2025 - ©Getty