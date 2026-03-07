Migliori città d’Europa 2026, un’italiana nella top 5: la classifica

La prima città italiana in graduatoria è Roma, che conquista il quarto posto. Secondo Resonance, la Città eterna vive una fase di forte vitalità, dove dimensione religiosa e vita civile si intrecciano in un contesto ricco di arte, riti e patrimonio storico. Un ruolo importante lo ha avuto il Giubileo, che ha innescato un vasto programma di riqualificazione urbana: numerose strade sono state rinnovate, molti monumenti restaurati e nuovi spazi culturali sono stati inaugurati. Gli investimenti non riguardano però soltanto l’accoglienza turistica. La linea C della metropolitana, attesa da anni, ha aggiunto nuove fermate nel 2025 facilitando gli spostamenti nel centro storico. Parallelamente sono stati approvati progetti di rigenerazione urbana nelle aree di Ostiense e Tiburtina, pensati per sviluppare quartieri creativi e residenziali. Diverse multinazionali, in particolare nei settori moda e mobilità, stanno inoltre ampliando la propria presenza in città, attratte dal capitale umano e da costi inferiori rispetto a Milano.

Roma - ©IPA/Fotogramma