Turismo, le 10 migliori città nel mondo per viaggiare da soli nel 2026. CLASSIFICA
Secondo i "Travelers' Choice Awards" stilati dalla piattaforma di viaggi TripAdvisor, Dublino, Berlino e Londra conquistano il podio nella classifica delle città preferite dagli utenti che viaggiano in solitaria. L'Italia è fuori dalla TopTen, che premia le mete con il maggior numero di recensioni eccellenti collezionate nell'ultimo anno
- Tripadvisor ha pubblicato la classifica 2026 delle città preferite per i viaggiatori in solitaria. Dall'ospitalità a infrastrutture, sicurezza e atmosfera: sono diversi i criteri che contribuiscono a rendere una meta attrattiva per chi decide di trascorrere del tempo senza compagnia. Sulla base delle recensioni degli utenti raccolte dalla piattaforma di viaggi nel corso dell'ultimo anno, solo l'1% delle mete riesce ad aggiudicarsi il titolo di "Best of the Best". Ecco la TopTen
- L'Europa conquista il podio, dove sul gradino più alto si piazza Dublino. La capitale irlandese "scaccia" ogni potenziale senso di solitudine grazie alla moltitudine di pub sparsi nel centro pedonale. Dallo storico quartiere di Temple Bar alla quiete del Trinity College fino a una passeggiata sul Grand Canal: la città simbolo dell'isola verde offre diverse zone d'interesse arricchite dall'ospitalità dei suoi abitanti.
- Berlino è, non da oggi, sinonimo di libertà individuale. La capitale tedesca agguanta la medaglia d'argento grazie ad una ricca scena culturale che non di rado viene gustata in solitaria. L'East Side Gallery, Alexander Platz ma anche il Memoriale del Muro offrono un tuffo nella storia. Celebre è inoltre la vita notturna che contagia diversi quartieri da est a ovest.
- Al terzo posto si piazza Londra. La capillarità dei trasporti consente a qualunque viaggiatore in solitaria di poter arrivare in ogni angolo della città tanto immensa quanto a misura d'uomo. La gratuità di molti musei, dal British alla Tate Modern invogliano visite culturali scandite da ritmi lenti.
- Per uscire dal Vecchio Continente bisogna scendere dal podio. La classifica Tripadvisor indica Santiago del Cile al quarto posto delle città migliori da visitare in solitaria. La "porta delle Ande" attrae soprattutto per l'atmosfera cosmopolita, per i panorami tra mare e montagna e per la sicurezza che la distingue da altre metropoli dell'America Latina.
- Il quinto posto è occupato dalla città di Edimburgo, in Scozia. Il contrasto tra l'Old Town medievale e la New Town georgiana valgono il viaggio. Per chi ama il contatto con la natura, è facilmente raggiungibile l'Arthur's seat, un antico vulcano spento che promette panorami suggestivi. Nonostante il clima incerto, anche in pieno inverno le celebri danze 'ceilidh' scaldano l'atmosfera.
- New York conquista il sesto posto in classifica. Nella "Grande mela", per certi versi città simbolo di individualità, è facile sentirsi "abbracciati" dallo skyline. La varietà dei suoi quartieri sembra pensata per soddisfare qualsiasi esigenza.
- Al settimo posto spunta Hanoi. Secondo la classifica di Tripadvisor è la più adatta in tutta l'Asia per i viaggiatori che partono senza compagnia. La capitale vietnamita, in piena crescita economica, brilla per l'artigianato, la facilità con cui gustare esperienze enogastronomiche e la sicurezza.
- Nella TopTen per il 2026 l'ottavo posto è occupato da Madrid. La capitale spagnola sembra spalancare le sue porte a tutti i viaggiatori e anche chi si sposta da solo difficilmente resiste all'energia contagiosa emanata dai "calli". Il Museo del Prado assicura ingressi gratuiti in alcune fasce orarie per chi medita di farsi cullare dal fascino delle opere realizzate da grandi pittori spagnoli, da Goya a Velazquez.
- Bali si piazza al nono posto in classifica. La città indonesiana calamita in particolare viaggiatori in cerca di relax ed esperienze spirituali. Ritiri di yoga e laboratori artistici promettono di entrare in contatto con la comunità, particolarmente ospitale. Negli ultimi anni l'isola è diventata una meta gettonata anche tra i "nomadi digitali" in cerca di quiete da ogni latitudine.
- Chiude la TopTen della classifica Travelers’ Choice Awards per i viaggi in solitaria Città del Capo. La metropoli, una delle tre capitali del Sud Africa all'estremità del continente, coniuga paesaggi mozzafiato e una storia intensa, ricca di controversie. L'escursione a Robben Island in particolare aiuta a comprendere meglio alcune figure chiave del Paese, a partire da Nelson Mandela.