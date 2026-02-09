 Turismo, le 10 migliori città del mondo per viaggiare da soli nel 2026. CLASSIFICA I Sky TG24
Turismo, le 10 migliori città nel mondo per viaggiare da soli nel 2026. CLASSIFICA

Lifestyle fotogallery
11 foto
©IPA/Fotogramma

Secondo i "Travelers' Choice Awards" stilati dalla piattaforma di viaggi TripAdvisor, Dublino, Berlino e Londra conquistano il podio nella classifica delle città preferite dagli utenti che viaggiano in solitaria. L'Italia è fuori dalla TopTen, che premia le mete con il maggior numero di recensioni eccellenti collezionate nell'ultimo anno

