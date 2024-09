Turismo, Booking.com: "Boom viaggi in solitaria per 63% italiani"

Un sondaggio condotto dalla piattaforma per le prenotazioni online mostra come sempre più persone sognino di partire da sole: non solo single, ma anche chi è in coppia. Le mete più ambite sono costa occidentale della Scozia, Reykjavik, in Islanda, e Osaka, in Giappone

Viaggiare da soli è il sogno del 63% degli italiani. Lo conferma un sondaggio di Booking.com condiviso dal Corriere. A guidare la tendenza sarebbero gli uomini: il 66% di loro, tra gli intervistati, sta pianificando una vacanza in solitaria, contro il 61% delle donne. La tendenza poi non riguarda solo le persone single. Tra chi è in coppia oltre la metà (56%) ha lo stesso desiderio, e un terzo (29%) è disposto a spendere più di mille euro per partire da soli.

Quali sono le mete più ambite

Cercare pace e relax (per il 30% delle persone in coppia) oppure fare il viaggio dei sogni che si programmava da tempo (per un quinto degli intervistati) sono le ragioni principali per cui le persone accarezzano l’idea di prendere e partire da soli. Le destinazioni predilette sono la costa occidentale della Scozia, la meta più ambita dai viaggiatori solitari (51%), seguita da Reykjavik, in Islanda (45%), e poi Osaka, in Giappone (34%).