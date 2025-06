Wizz Air, -41% di utile e crollo in Borsa: cosa sta succedendo

La compagnia aerea low cost pubblica i risultati per l’anno finanziario 2025, mancando l’obiettivo di 250-300 milioni di euro e precipita sui mercati. Previsto un fatturato in crescita

La compagnia low cost Wizz Air perde alla Borsa di Londra quasi il 27% dopo avere pubblicato i risultati per l'anno finanziario 2025 terminato a marzo con utili netti in calo del 41% a 213,9 milioni di euro dai 365,9 milioni di euro dello scorso anno, nonostante un aumento del fatturato del 3,8%, salito a 5,27 miliardi di euro grazie a un miglioramento dei prezzi.

"Resilienza e trasformazione"

"Descrivo il nostro anno fiscale con due parole: resilienza e trasformazione. In un contesto in cui le sfide rare sono diventate ricorrenti, Wizz Air si è evoluta strutturalmente, integrando una maggiore flessibilita' nel nostro modello operativo standard. Sebbene spesso liquidati come "più facile a dirsi che a farsi", gli eventi dell'anno scorso hanno messo alla prova sia la nostra azienda che il nostro management. Ne siamo usciti più forti, più saggi e meglio preparati", commenta il ceo Jozsef Varadi.