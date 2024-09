Turismo, in aumento prenotazioni per vacanze di Natale e ponti 2025

Gli italiani già pensano all’organizzazione delle prossime vacanze, incluse quelle natalizie. C’è anche chi sta pianificando il ponte più lungo del 2025, con due settimane comprese tra il 20 aprile ed il 4 maggio. Secondo un sondaggio condotto da YouGov, il 30% degli italiani pianifica le vacanze tra Natale e Capodanno, il 20% nei primi mesi del 2025 e circa un terzo tra Pasqua e il ponte del 25 aprile. Tra le mete più gettonate spicca l'Italia, scelta dal 32% dei viaggiatori, mentre un altro 38% preferisce il Sud Europa, con destinazioni come Spagna, Portogallo, Francia e Grecia. Le Americhe attraggono l’11% dei vacanzieri, mentre il Nord Africa, con località come Marocco, Tunisia, Mar Rosso e Sudafrica, attira l’8%. Solo una piccola parte opta per mete a lungo raggio, come l’Estremo Oriente. Inoltre, l'Osservatorio Bluvacanze, parte del Gruppo MSC, segnala un incremento del 50% nelle prenotazioni per Natale e Capodanno, con una preferenza per destinazioni a lungo raggio come Stati Uniti, Oceano Indiano (Maldive), Caraibi e crociere, che restano tra le scelte più popolari.

La pianificazione

Il profilo del cliente nelle agenzie di viaggio sta cambiando, con una crescente preferenza per itinerari a lungo raggio e complessi. Per l'estate 2025, si prevede un aumento del 25% nelle prenotazioni anticipate rispetto all'anno precedente. Il costo medio per persona si aggira intorno ai 2.500 euro, spesso per coppie che includono servizi extra, come le escursioni. Al contrario, chi opta per viaggi last minute preferisce soluzioni più brevi ed economiche. Nonostante le incertezze economiche e geopolitiche, quasi la metà degli italiani pianifica le vacanze con un anticipo di 1-3 mesi, utilizzando il digitale per la raccolta di informazioni e la prenotazione. Le fonti principali includono il passaparola, ricerche online e consigli di influencer, con differenze tra le fasce d'età: i viaggiatori tra 45 e 54 anni si affidano di più al web, mentre i più giovani (25-34 anni) preferiscono i social media, in particolare Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Circa 11 milioni di italiani, dopo aver raccolto informazioni online, si rivolgono comunque alle agenzie di viaggio per consulenze personalizzate e servizi aggiuntivi, soprattutto i viaggiatori con budget più elevati.