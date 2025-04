Michele Ferrero, 100 anni dalla nascita dell'inventore della Nutella

Quando si parla di Michele Ferrero (nato a Cuneo il 26 aprile 1925 e morto nel 2015 all’età di ottantanove anni) si parla di un imprenditore tanto innovativo e visionario quanto estremamente riservato. Personaggio leggendario, ma poco conosciuto al grande pubblico, nonostante sia stato capace di trasformare una piccola azienda di provincia in un gruppo multinazionale nell’arco di pochi decenni.

La storia della Ferrero

Fondata nel 1946 ad Alba (in provincia di Cuneo), la Ferrero negli anni ha messo in commercio prodotti dolciari di culto come la Nutella o il Kinder Cioccolato, solo per citarne due tra i più celebri. Una storia che inizia da lontano, per la precisione da un laboratorio per i dolci, aperto in via Rattazzi nel 1942 (e che oggi non esiste più).

I blocchi all'importazione

L’obiettivo iniziale dei fondatori, Pietro Ferrero, la moglie Piera Cillario e il fratello Giovanni Ferrero, era quello di perfezionare la crema gianduia inventata a Torino a inizio ‘800, che utilizzava le nocciole, dopo i blocchi all’importazione di prodotti dell’industria britannica ordinati da Napoleone (e rimasti in vigore fino al 1813). Si doveva dunque fare a meno della cioccolata. Gran parte del merito, in questa storia imprenditoriale, va attribuito a Michele Ferrero: nato a Dogliani (Cuneo) nel 1925, fin da giovanissimo ha dimostrato passione per la pasticceria.