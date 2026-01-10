Nuovo Piano Transizione 5.0, al via l'iperammortamento per le imprese

Accanto alla bozza di decreto attuativo già trasmessa al Mef, il ministero delle Imprese e del Made in Italy sta lavorando a un intervento correttivo di natura politica. L’intenzione è quella di rimettere mano alla disciplina dell’Iperammortamento, ampliando l’attuale perimetro dei beni agevolabili, oggi limitato quasi esclusivamente ai prodotti di origine europea. L’obiettivo dichiarato è portare la modifica in Parlamento all’interno di uno dei prossimi provvedimenti economici, superando l’impostazione restrittiva fissata dalla legge di bilancio. Il possibile allargamento della platea dei beni incentivabili potrebbe poggiare su un ordine del giorno approvato durante l’esame della manovra, che impegna il Governo a estendere l’agevolazione anche ai prodotti realizzati nei Paesi del G7. In questo scenario rientrerebbero quindi, oltre all’Unione europea, anche Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada, attenuando l’esclusione che oggi riguarda gran parte delle produzioni asiatiche e nordamericane, fatta eccezione per i moduli fotovoltaici.