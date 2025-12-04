Bonus giovani imprenditori under 35, domande Inps al via: cosa sapere

Sugli ultimi dati Istat i sindacati lanciano l'allarme: “Si registra un calo dell’occupazione e l’incremento degli inattivi. Pertanto la disoccupazione giovanile scende anche perché aumentano i giovani che smettono di cercare un impiego”, sottolinea la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, che poi aggiunge: “Mentre le nuove generazioni faticano a entrare e a restare nel mercato del lavoro, continua a crescere l’occupazione degli over 50”. Sulla stessa linea è il commento del presidente di Adapt, Francesco Seghezzi, che sui giovani segnala “criticità importanti”.