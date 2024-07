Introduzione

Il provvedimento, approvato in via definitiva dalla Camera, riconosce per due anni esoneri contributivi al 100% ai datori che assumono a tempo indeterminato categorie di lavoratori che rispettano una serie di requisiti. Esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico (colf e badanti). Confermati invece gli incentivi per il lavoro autonomo e per l’auto-impiego di disoccupati. Ecco tutte le misure