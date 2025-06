Decreto fisco, ok Cdm: proroga pagamento imposte 2025 per forfettari

Il decreto Fisco, come accennato, affronta numerose altre tematiche. "Innanzitutto", ha proseguito Leo in riferimento al decreto, "si fa chiarezza per la tracciabilità dei pagamenti per le spese di viaggio, vitto e alloggio. La manovra aveva previsto che a fronte di queste spese venissero usati strumenti tracciabili; è chiaro che c'è una maggiore complessità quando il lavoratore autonomo o l'imprenditore o il dipendente si trova all'estero e quindi dal 2025 gli strumenti tracciabili saranno obbligatori ai fini della deducibilità e ai fini della tassazione per il lavoratore solo se sostenuti in Italia. Se all'estero - ha aggiunto - non ci sarà la necessità di usare spese tracciabili".

