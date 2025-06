Riforma Fisco, quali sono i possibili effetti su stipendi e pensioni

Dal 2025, un'importante modifica alle detrazioni per i familiari a carico entra in vigore. Tali agevolazioni saranno valide esclusivamente per gli ascendenti conviventi, come genitori e nonni, estromettendo altri parenti quali suoceri o fratelli. I contribuenti non residenti nell'Unione Europea, a meno che non provengano dallo Spazio Economico Europeo, non potranno usufruirne se i loro familiari vivono all'estero. Per i figli, sarà ancora possibile non considerare nel reddito da lavoro le misure di welfare aziendale, come i buoni studio, anche se hanno più di 30 anni, a patto che non abbiano disabilità certificate e rientrino nei limiti di guadagno. Per i figli tra i 21 e i 30 anni, la detrazione sarà ancora applicabile, ma solo in presenza di requisiti specifici