Bonus mamme lavoratrici, scadenza 9 dicembre: come fare domanda

Ricordato questo, è fondamentale sapere come presentare domanda nei pochi giorni rimanenti per farlo. Ci sono diversi canali che possono essere utilizzati: il sito internet dell’INPS, cliccando sul pulsante “Utilizza il servizio” e da lì proseguendo per il ‘Nuovo Bonus mamme’; oppure utilizzando il Contact Center Multicanale; infine, la domanda per il beneficio può essere presentata anche tramite i patronati. La circolare dell’INPS specifica che “successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario”.