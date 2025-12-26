Busta paga dicembre, come cambia tra tredicesima e conguagli Irpef

C’è poi un Bonus Natale da 100 euro anche con la pensione di dicembre 2025, insieme alla tredicesima. È previsto per oltre 400mila pensionati un importo aggiuntivo fino a 154,94 euro, spesso chiamato appunto Bonus Natale. Non è automatico per tutti, come spiega anche Confcommercio: dipende dal tipo di trattamento e, soprattutto, dai limiti di importo e di reddito. La conferma del Bonus è arrivata anche con il messaggio del 15 dicembre 2025, n. 3781 dell’Inps.

Il bonus spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, oltre ad alcune forme pensionistiche obbligatorie. Nello specifico, il bonus spetta a chi ha una pensione compresa tra 7.844,20 euro e 7.999,14 euro annui e rispetta specifici limiti reddituali:

reddito personale fino a 11.766,30 euro ;

; reddito familiare, se coniugati, fino a 23.532,60 euro.

L’importo aggiuntivo viene accreditato d’ufficio con la pensione di dicembre 2025, se spettante. Sul cedolino di dicembre 2025, per chi ne ha diritto, è prevista la dicitura: “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – CREDITO ANNO 2025”.