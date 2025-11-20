Stipendi lavoratori privati, chi guadagna di più in Italia: classifica

Tra i 17,7 milioni di persone con almeno un giorno di lavoro nel settore privato non agricolo nel 2024, i comunitari sono 15.538.796 e gli extracomunitari 2.192.206. Gli extracomunitari si concentrano nelle classi di reddito più basse: sono il 12,4% del complesso, ma sono il 15,8% di coloro che hanno guadagnato fino a 5mila euro, il 18,7% di quelli che hanno preso tra 5mila e 10mila euro e il 16,4% di coloro che hanno guadagnato tra 10mila e 15mila euro. I lavoratori privati che hanno guadagnato oltre 80mila euro sono stati 380.442 (1,6% extracomunitari). Tra coloro che hanno avuto retribuito tutto l'anno - 9.510.822 lavoratori su 17,7 milioni di persone con almeno un giorno di lavoro - i lavoratori che hanno guadagnato meno di 15mila euro sono stati poco più di un milione. Un altro milione (1 milione 47mila) sono quelli che hanno percepito tra 15mila e 20mila euro di retribuzione.

