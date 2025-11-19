Lavoro privato, crescono i dipendenti e rimane gender pay gap

Se si guarda al genere, il gap retributivo tra uomini e donne resta consistente anche a causa del maggiore utilizzo tra le donne del part time, sia orizzontale che verticale, a causa della media più bassa dei giorni di lavoro retribuiti nell'anno ma anche delle qualifiche più basse. Nel 2024 su 17,7 milioni di persone con almeno un giorno di lavoro retribuito nel settore privato non agricolo le donne hanno avuto in media retribuzioni di 19.833 euro a fronte dei 27.967 euro medi degli uomini, cioè circa il 29% in meno. A fronte di 247 giornate medie retribuite e di 24.486 euro di retribuzione media per uomini e donne gli uomini hanno lavorato in media nell'anno 251 giorni e le donne 240.