Lavoro, a fine carriera il gender pay gap sale a oltre il 30%. I dati

È lampante quanto le carriere degli uomini e delle donne possano differire. Mentre all'inizio della carriera, tra i 20 e i 30 anni, le differenze sono minime, a 35 anni un uomo è occupato nel 95% dei casi, mentre una donna ha il 50% di probabilità di essere occupata, del 40% di essere inattiva e del 10% di essere disoccupata. A 65 anni la situazione non migliora per le donne, che accedono alla pensione in poco più della metà dei casi mentre l'altra metà risulta inattiva.

