Enti locali, rinnovo contratto: novità su aumenti e settimana corta

Alla firma dell'accordo con Aran non ha partecipato, come detto, la Cgil che lamenta un disequilibrio tra busta paga e inflazione. "L'aumento non copre la perdita dell'inflazione che dal 2021 al 2024 è stata del 16%", sostiene il sindacato di Corso d'Italia. Tatiana Cazzaniga, segretaria nazionale Fp Cgil, bolla come "inaccettabile" l'intesa raggiunta. "Meno del 6% di aumento non basta perché l'inflazione in quel triennio era al 16%. Vuol dire che, quando sarà reale l'aumento, le lavoratrici e i lavoratori troveranno il 10% in meno in busta paga. Perderanno 10 punti", spiega.