Inps, 4.800 nuovi dipendenti tra concorsi, mobilità e stabilizzazioni

Introduzione

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in una nota, ha comunicato che prosegue il rafforzamento del suo organico con l'ingresso di circa 4.800 nuovi dipendenti, grazie alle procedure concorsuali deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 novembre, del 3 e del 17 dicembre, nonché grazie alle procedure già bandite e attualmente in corso. Il consiglio di amministrazione ha infatti deliberato l'indizione di una serie di procedure concorsuali che consentiranno l'assunzione di circa 2.200 nuove unità di personale, distribuite su diversi profili professionali, cui si aggiungono ulteriori circa 2.600 assunzioni derivanti da procedure già avviate. "L'ingresso di nuove risorse - si legge - rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della capacità amministrativa dell'Inps, per l'innalzamento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e per affrontare con competenze adeguate le sfide presenti e future dell'Istituto".