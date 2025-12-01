Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a dicembre 2025

È stato ufficializzato il bando per il nuovo concorso destinato al reclutamento degli Ispettori di vigilanza di INPS e INAIL. La selezione pubblica prevede l’assunzione di 448 funzionari a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area dei Funzionari con profilo professionale ispettivo. Le sedi di servizio sono distribuite su tutto il territorio nazionale e la procedura è organizzata per ambiti territoriali. Possono candidarsi i laureati, anche in possesso di laurea triennale, presentando la domanda entro la scadenza fissata al 10 dicembre 2025.

