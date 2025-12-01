Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a dicembre 2025

Introduzione
Nel mese di dicembre scadono i termini per partecipare a molti bandi di concorso. Si cercano figure professionali in diversi ambiti, dalla sanità all’INPS fino agli enti della Pubblica Amministrazione e alla Presidenza della Repubblica. Ecco i principali concorsi in scadenza.
ASST Pavia – 4 dicembre
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia ha avviato una procedura selettiva per l’inserimento di personale infermieristico. In totale sono disponibili cinque incarichi stabili, con assegnazione iniziale presso le strutture ospedaliere gestite dall’ente. Per partecipare è necessario inviare la domanda entro e non oltre il 4 dicembre 2025.
INPS e INAIL – 10 dicembre
È stato ufficializzato il bando per il nuovo concorso destinato al reclutamento degli Ispettori di vigilanza di INPS e INAIL. La selezione pubblica prevede l’assunzione di 448 funzionari a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area dei Funzionari con profilo professionale ispettivo. Le sedi di servizio sono distribuite su tutto il territorio nazionale e la procedura è organizzata per ambiti territoriali. Possono candidarsi i laureati, anche in possesso di laurea triennale, presentando la domanda entro la scadenza fissata al 10 dicembre 2025.
Istituto Assistenza Anziani Verona – 11 dicembre
L’Istituto Assistenza Anziani di Verona ha avviato una procedura selettiva per il reclutamento di Operatori Socio-Sanitari (OSS). Il concorso pubblico mette a disposizione 15 posizioni lavorative con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato. Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro l’11 dicembre 2025.
Ente Parco Nazionale Aspromonte – 16 dicembre
L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, in Calabria, ha avviato una nuova selezione pubblica destinata all’assunzione di un funzionario Amministrativo-Contabile con contratto a tempo indeterminato. Le candidature devono pervenire entro il 16 dicembre 2025.
Comune di Milano – 17 dicembre
L’Amministrazione Comunale di Milano ha pubblicato un bando per il reclutamento di 14 geometri a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore tecnico. Gli interessati possono presentare domanda fino al 17 dicembre 2025.
IFN – 17 dicembre
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha aperto una selezione pubblica su scala nazionale per l’assunzione di tecnologi di III livello. Sono disponibili 45 posti complessivi, con contratti a tempo indeterminato, distribuiti in varie regioni italiane. Il termine ultimo per l’iscrizione alla procedura è fissato al 17 dicembre 2025.
ARNAS Garibaldi – 18 dicembre
Presso l’ARNAS Garibaldi di Catania è stato indetto un concorso per l’inserimento di personale infermieristico. Le posizioni previste sono 40 e l’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato. Le richieste di partecipazione devono essere presentate entro il 18 dicembre 2025.
ASL 4 Liguria – 18 dicembre
Grazie al concorso unificato promosso dall’ASL 4 Liguria sono previste numerose assunzioni di infermieri. In totale verranno reclutati 100 professionisti con contratti stabili, suddivisi equamente tra le aziende sanitarie ASL 4 e ASL 5. Le domande devono essere inviate entro la data limite del 18 dicembre 2025.
Presidenza della Repubblica – 18 dicembre
Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ha avviato una selezione per il reclutamento di dieci coadiutori amministrativi in prova, accessibile anche con diploma. Tre dei posti sono riservati a dipendenti interni già in servizio. Per partecipare al concorso occorre possedere specifici requisiti e inoltrare la domanda entro il 18 dicembre.
IVASS – 22 dicembre
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato un nuovo bando rivolto a laureati in ambito economico-aziendale. Il concorso prevede l’assunzione di 15 esperti con contratto a tempo indeterminato presso la sede di Roma. I vincitori saranno inquadrati nell’Area professionale/manageriale, livello retributivo 1. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 22 dicembre 2025.
Regione Puglia – 22 dicembre
Pubblicato il bando per il reclutamento di mille infermieri da parte della Regione Puglia, tramite la ASL di Bari. Le assunzioni avverranno a tempo indeterminato e le nuove risorse saranno distribuite tra Aziende Sanitarie Locali e strutture ospedaliere dell’intero territorio regionale. Le domande devono essere inviate entro il 22 dicembre 2025.
ISS – 23 dicembre
L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato due distinti bandi di concorso per l’inserimento di personale amministrativo qualificato. Le selezioni sono rivolte al reclutamento di sei Funzionari di Amministrazione in prova, inquadrati al V livello professionale, con contratto di lavoro stabile. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 23 dicembre 2025.
