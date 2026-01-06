Befana, calza sempre più costosa ma il 66% non rinuncia: i dati

"L'Epifania conferma un tratto che attraversa tutta la stagione delle feste: la voglia di non rinunciare ai momenti simbolici, ma con una spesa prudente e selettiva", commenta Confesercenti. "La calza funziona perché è flessibile: permette un regalo 'su misura', fatto di piccoli acquisti e attenzione alla qualità. È una ricorrenza che resta più 'di comunità' nel Centro-Sud, dove la tradizione della calza è più diffusa e si traduce anche in un budget mediamente più alto, pur dentro una logica di regali piccoli e mirati. Non è un secondo Natale: è l'ultimo appuntamento delle festività e premia acquisti rapidi e su misura, dolciumi, piccoli giocattoli, articoli per la persona, spesso realizzati sotto casa. Per la rete dei negozi di vicinato è un passaggio importante perché intercetta un consumo capillare, legato alla fiducia nel punto vendita e al radicamento nei territori".