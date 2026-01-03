Offerte Sky
Epifania 2026, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere

©IPA/Fotogramma

L’Epifania a Roma si celebra con un ricco calendario di eventi tra tradizione, spettacoli e iniziative per famiglie. Piazza Navona resta il cuore della festa, con l’arrivo della Befana, mercatini e animazione per grandi e piccoli. In programma anche laboratori creativi, appuntamenti sportivi e la celebrazione religiosa in Vaticano

Arriva l’Epifania, che tutte le feste si porta via. Il 6 gennaio segna l’ultimo giorno delle festività natalizie e, come da tradizione, Roma si prepara a salutare il periodo delle feste con una serie di appuntamenti dedicati a famiglie e bambini, e non solo. 

Il cuore delle celebrazioni in Piazza Navona 

 

Il cuore delle celebrazioni resta Piazza Navona, con l’atteso arrivo della Befana, uno dei momenti più sentiti e partecipati dell’intero periodo natalizio. La storica piazza si trasforma in un grande mercato festivo, animato da bancarelle, dolci tradizionali, giocattoli e spettacoli per i più piccoli. Nel corso della giornata la Befana farà la sua apparizione tra cori, musica e allegria, distribuendo caramelle e regalini ai bambini. Sempre il 6 gennaio, alle 11.00, nel Borgo di Cesano, è in programma uno spettacolo dedicato a bambini e famiglie, con l’arrivo della Befana e momenti di animazione pensati per i più piccoli.

 

Altre iniziative 

 

Le iniziative per i più giovani proseguono anche negli spazi culturali della città. Fino al 6 gennaio 2026, alla Casina di Raffaello, si svolgono laboratori creativi e letture dedicate al Natale e all’Epifania, tra cui La magia della Befana ed Epifania del binomio fantastico. Le attività sono a pagamento e su prenotazione. Sempre il 6 gennaio, alle ore 11, al Mercato Centrale Roma (via Giovanni Giolitti 36), è in programma un laboratorio creativo per bambini: ogni partecipante riceverà un kit con una grande calza-biscotto da decorare con caramelle, zuccherini e pasta di zucchero, per realizzare una versione personalizzata della calza della Befana. 
Spazio anche allo sport con la 32esima edizione della “Corri per la Befana”, due giorni dedicati a runner, famiglie e appassionati. Il programma prevede la gara competitiva di 10 km, la corsa non competitiva sulla stessa distanza e la Befana Happy Run, una prova di circa 3 chilometri aperta a tutti. Il percorso si snoda all’interno del Parco degli Acquedotti, con arrivo in via Lemonia. La manifestazione comprende anche il Trofeo Scolastico della Befana – Memorial Stella Manzi, con la premiazione della scuola più numerosa. La giornata del 6 gennaio è segnata anche da un importante appuntamento religioso: alle 9.30, in Vaticano, papa Leone XIV presiederà la celebrazione conclusiva dell’Epifania nella Basilica di San Pietro.

