Uno dei più apprezzati scrittori e sceneggiatori contemporanei firma un romanzo storico dedicato alle radici del capitalismo statunitense. E durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24, ne racconta la genesi, soffermandosi su tutti gli aspetti del potere: la violenza, ma anche la seduzione, la durata e il controllo sulla lingua e il corpo

Sa aspettare e osserva più di quanto parli: uccide, ma non è impulsivo e non si considera crudele. Quest'uomo è il protagonista del nuovo romanzo di Guillermo Arriaga, scrittore, sceneggiatore e regista messicano tra i più apprezzati, con romanzi tradotti in più di venti lingue e con film premiati con numerosi riconoscimenti, tra cui la Palma d'Oro a Cannes. "El Hombre" - è questo il titolo del romanzo che la casa editrice Bompiani ha ora portato nelle librerie italiane nella traduzione di Pino Cacucci - racconta la storia di Harry Lloyd, ma in realtà non è una biografia romanzata. È un grande romanzo storico che attraversa due secoli tra il Messico e gli Stati Uniti, indagando le origini del capitalismo. Nella nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24, Arriaga ne racconta la genesi, soffermandosi su tutti gli aspetti del potere: la violenza certo, ma anche la seduzione, la durata e il controllo sulla lingua e i corpi.

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.