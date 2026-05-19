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Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 maggio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare da vicino una nuova giornata: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 19 maggio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata ha un ritmo vivace e vi mette in buona luce. In amore cresce l’intesa, con la possibilità di vivere momenti più complici e spontanei. Sul lavoro sapete farvi rispettare, mentre la fortuna accompagna le scelte più concrete.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

L’atmosfera torna più leggera dopo qualche tensione recente. In amore riaffiorano emozioni importanti e può nascere un riavvicinamento sincero. Sul lavoro meglio ascoltare prima di esporsi, mentre la fortuna invita a valutare con calma ogni occasione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

La giornata vi chiede presenza, soprattutto nelle questioni familiari. In amore prevalgono dolcezza e disponibilità, utili per sostenere chi avete accanto. Sul lavoro un piccolo ostacolo si scioglierà presto, mentre la fortuna torna a darvi maggiore stabilità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Oggi siete chiamati ad agire con sensibilità e decisione. In amore sentite il bisogno di dare più valore al legame e di comunicare con maggiore chiarezza. Sul lavoro l’intuito vi guida bene, mentre la fortuna porta una sensazione di equilibrio ritrovato.

 

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4/12
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LEONE

La giornata parte piano, ma può crescere con sviluppi interessanti. In amore non mancano occasioni, soprattutto se vi aprite a contesti nuovi e stimolanti. Sul lavoro riflettete su possibili cambiamenti, mentre la fortuna consiglia prudenza e tempi più maturi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Oggi avete voglia di aprirvi agli altri e di vivere con più serenità. In amore il desiderio vi spinge a osare, anche se qualche ostacolo può rendere tutto più intenso. Sul lavoro sapete essere utili e presenti, mentre la fortuna sostiene piccoli piaceri ben scelti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

La giornata vi rende più tenaci, ma richiede misura. In amore possono arrivare svolte, ritorni di passione o nuove consapevolezze. Sul lavoro affrontate bene le questioni complesse, mentre la fortuna vi invita a ponderare prima di decidere.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Oggi avete una visione più ampia e riuscite a muovervi con intelligenza. In amore cresce il bisogno di emozioni vere, ma anche di rendere più stabile ciò che conta. Sul lavoro metodo e disciplina vi aiutano, mentre la fortuna premia le intuizioni lungimiranti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La giornata può iniziare con un po’ di stanchezza, ma non vi manca energia interiore. In amore la passione dà nuova forza ai rapporti e rende più intensa la complicità. Sul lavoro meglio evitare discussioni impulsive, mentre la fortuna richiede attenzione e lucidità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Il clima è abbastanza sereno e vi restituisce maggiore solidità. In amore il fascino cresce e può favorire incontri o momenti piacevoli in coppia. Sul lavoro la calma sarà la vostra vera forza, mentre la fortuna vi permette qualche gratificazione personale.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Oggi vi accompagna una bella spinta dinamica e sociale. In amore cercate più quiete e profondità, senza lasciarvi confondere da dubbi passeggeri. Sul lavoro gli impegni vi stimolano a dare il meglio, mentre la fortuna chiede ancora un po’ di prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

La giornata è armoniosa, anche se richiede più presenza nelle questioni di casa. In amore qualcosa può evolvere con naturalezza, trasformando un’emozione leggera in un legame più sentito. Sul lavoro arrivano occasioni interessanti, mentre la fortuna aiuta a costruire basi più solide.

 

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