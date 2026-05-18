Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 18 al 24 maggio

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da vivere al meglio. Sarà degna di nota e ricca di novità positive? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'18 al 24 maggio.

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