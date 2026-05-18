Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 maggio

Lifestyle

Introduzione

Al via ecco una nuova settimana ma anche una nuova giornata: sarà ricca di sorprese? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno positivamente? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 18 maggio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata richiede senso pratico, soprattutto nelle questioni familiari. In amore riuscite a trovare un buon equilibrio tra i vostri desideri e quelli della persona vicina, con più armonia e ascolto. Nel lavoro arrivano intuizioni utili, mentre la fortuna premia ciò che avete costruito con impegno.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

È una giornata di ripartenza, adatta a seminare qualcosa di nuovo. In amore torna il desiderio di avvicinarsi, chiarire e ritrovare una sintonia più viva. Sul lavoro serve resistenza, ma i risultati vi daranno conferme; la fortuna vi sostiene nelle scelte ben ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

La giornata si apre con buone energie mentali e voglia di affermarsi. In amore alcune questioni pratiche possono essere risolte con leggerezza, riportando serenità nel rapporto. Nel lavoro contatti e comunicazione vi aiutano molto, mentre la fortuna chiede prudenza davanti a situazioni poco chiare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Oggi avete più volontà, anche se serve un po’ di iniziativa in più. In amore lasciate da parte esitazioni e timidezze: un gesto più deciso può cambiare il clima. Il lavoro procede con energia, soprattutto nelle attività creative e comunicative; la fortuna vi accompagna se sapete cogliere l’occasione giusta.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

La giornata può portare qualche piccolo contrattempo nei rapporti. In amore le emozioni sono vive, anche se la situazione può apparire ancora instabile o in evoluzione. Nel lavoro sapete sostenere chi ha bisogno di voi, mentre la fortuna invita a maggiore cautela nelle scelte impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Il cielo vi rende concreti, capaci di risolvere le situazioni con ordine. In amore dolcezza e passione si uniscono, dando più solidità ai rapporti e più intensità ai nuovi legami. Sul lavoro si intravedono segnali importanti di crescita, mentre la fortuna favorisce le decisioni ragionate e ben consigliate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Qualche fastidio può appesantire la giornata, ma sapete superarlo con leggerezza. In amore si aprono possibilità inattese, tra incontri, sorrisi e una ritrovata voglia di lasciarsi andare. Nel lavoro sapete adattarvi ai cambiamenti con intelligenza; la fortuna, però, vi chiede di evitare scelte troppo superficiali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata vi rende tenaci, soprattutto nelle questioni personali. In amore può arrivare un’emozione imprevista, da vivere con entusiasmo ma anche con un po’ di lucidità. Nel lavoro cresce la stima intorno a voi, mentre la fortuna richiede pazienza e scelte non azzardate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

È una giornata di assestamento, utile per chiarire ciò che conta davvero. In amore conviene proteggere i legami più solidi e non dare troppo peso alle distrazioni passeggere. Nel lavoro un aiuto esterno può farvi vedere tutto con più chiarezza; la fortuna torna quando agite con ordine e consapevolezza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata porta buon umore e voglia di mettervi alla prova. In amore potete lasciarvi andare di più alle emozioni, senza perdere il vostro equilibrio interiore. Nel lavoro sapete adattarvi a nuove richieste e nuovi rapporti, mentre la fortuna sostiene le scelte concrete e ben orientate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Qualche malumore può affacciarsi, ma avrete la giusta capacità di reagire. In amore possono nascere attrazioni improvvise, da osservare con fascino ma anche con razionalità. Nel lavoro pazienza, strategia e creatività vi aiutano a emergere; la fortuna consiglia di non forzare i tempi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Oggi sapete offrire buoni consigli a chi vi sta vicino. In amore si sciolgono piccoli ostacoli pratici e il rapporto può procedere con maggiore naturalezza. Nel lavoro riuscite a superare difficoltà complesse con tempismo, mentre la fortuna vi accompagna se ascoltate anche pareri esperti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 16 maggio

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 15 maggio: numeri fortunati

Lifestyle

Oroscopo del 15 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 14 maggio: c'è un 5+

Lifestyle

Play 2026, la fiera del gioco a Bologna dal 22 al 24 maggio