Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 maggio

La giornata richiede senso pratico, soprattutto nelle questioni familiari. In amore riuscite a trovare un buon equilibrio tra i vostri desideri e quelli della persona vicina, con più armonia e ascolto. Nel lavoro arrivano intuizioni utili, mentre la fortuna premia ciò che avete costruito con impegno.

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