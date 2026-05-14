Play 2026, la fiera del gioco a Bologna dal 22 al 24 maggio

Il profilo degli acquirenti di giochi da tavolo si è trasformato: oggi la fascia più attiva è quella degli adulti tra i 18 e i 44 anni, a conferma che il gioco da tavolo ha smesso di essere un passatempo per bambini e si è affermato come intrattenimento per tutte le generazioni. "Entra, scegli, gioca" è da sempre la formula di Play - Festival del Gioco, che mette a disposizione dei visitatori un'infinità di tavoli per vivere le più diverse esperienze di gioco. Accanto ai classici intramontabili — Risiko! (Spin Master), Catan (Giochi Uniti), Ticket to Ride (Asmodee Italia), sono i Party Games a registrare la crescita più significativa, che si distinguono per tre caratteristiche chiave: la velocità, con partite della durata massima di 30 minuti; la semplicità delle regole, di immediata comprensione; e l'inclusività, che permette a tutti i giocatori di rimanere protagonisti fino alla fine. A Play 2026 debutteranno in questa categoria titoli come Lie to Me (Yas!Games), irriverente gioco in cui dire la verità non serve a nulla e il super atteso Bestie Bastarde (MS Edizioni) di Barbascura X, che sarà presente alla fiera per un firmacopie attesissimo.

Un fenomeno sempre più rilevante è poi quello dei giochi investigativi, in forte crescita nel biennio 2025-2026, trainati da una fusione innovativa tra materiali fisici, narrazione profonda e tecnologia digitale. I giochi investigativi richiedono sessioni più lunghe e una maggiore attenzione alle regole, compensati da un'esperienza narrativa coinvolgente e immersiva. La domanda si orienta in particolare verso esperienze "ibride" e casi ispirati a storie vere, nel solco del filone true crime. Tra i titoli più rappresentativi spiccano la serie Hidden Game (MS Edizioni), che lo scorso anno ha registrato vendite record nel mercato italiano, Chronicles of Crime 2.0 (Lucky Duck Games) e Murder Mystery – Ricetta per un Delitto (Yas!Games).