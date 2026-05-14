Play 2026, la fiera del gioco a Bologna dal 22 al 24 maggio

Introduzione
Play – Festival del Gioco (www.play-festival.it) torna a Bologna dal 22 al 24 maggio. Lontano dal digitale, il mondo del gioco analogico da tavolo vive oggi un’età dell’oro: non è solo un fenomeno di costume, ma un pilastro dell'industria ludica italiana che, con oltre 800 nuovi titoli lanciati ogni anno e un mercato che nell'ultimo anno ha segnato una crescita a valore del +6%, entra nelle super-categorie e si conferma centrale nelle serate degli italiani (dati Circana).
Play – Festival del Gioco è la più grande manifestazione in Italia dedicata al settore e quest’anno, per la sua 17esima edizione, l’evento non è solo il punto di riferimento per il gioco da tavolo, di carte, di ruolo, ma diventa anche un momento di impegno civile: l’edizione coincide infatti con l’80° anniversario del diritto di voto alle donne in Italia. Da qui la scelta dell’hashtag #LaPLAY, un manifesto per un’edizione declinata al femminile che mette al centro le autrici e le innovatrici del mondo del gioco. Rimane immutata l’anima di Play 2026, #LaPLAY: migliaia di tavoli di giochi, quattro padiglioni di BolognaFiere, la ludoteca più grande di sempre, vetrina per espositori e associazioni ludiche unite ai tre pilastri della kermesse “Entra, Scegli, Gioca”, che ne hanno fatto un successo internazionale.
Quello che devi sapere
La struttura
Play si sviluppa su quattro padiglioni: il padiglione 20 è interamente dedicato agli editori del mondo del gioco da tavolo, grandi e piccoli; il padiglione 18 è dedicato al gioco di ruolo e ai giochi di miniature; nel padiglione 15 trovano spazio le associazioni ludiche, i giochi scientifici e i giochi digitali con la grande Ludoteca, cuore pulsante del festival; il padiglione 16 è il grande spazio dedicato ai giochi per famiglie e ai giochi di carte collezionabili. Nell’ammezzato si possono intraprendere grandi avventure di gioco di ruolo multi tavolo in Sala Opera oppure avvincenti tornei di giochi da tavolo nell’ammezzato del Pad. 20; quattro sale sono riservate al ricco il programma di incontri e conferenze.
Le protagoniste: grandi ospiti internazionali
A Play sono presenti game designer di fama internazionale: figura di spicco è Tory Brown, attivista e visionaria game designer, ospite d’onore di questa edizione. E’ autrice del grande successo Votes for Women, pluripremiato gioco da tavolo che catapulta i partecipanti nel cuore del movimento per il suffragio femminile negli Stati Uniti, coprendo gli eventi storici dal 1848 al 1920. Come annunciato dall’editore Devir, il titolo vedrà finalmente la luce in una versione tradotta in italiano nel corso del 2026. Questa operazione editoriale non solo arricchisce il panorama ludico nazionale, ma sottolinea anche la crescente rilevanza e centralità del mercato italiano nel contesto internazionale del gaming.
Avery Alder, designer queer canadese, da diciannove anni progetta giochi che esplorano le identità non conformi, le relazioni, la comunità, la precarietà e la fine del mondo. I suoi giochi, come The Quiet Year, mirano a decostruire l'idea dell'eroe solitario a favore di una narrazione collettiva e trasformativa. Alder sottolinea l'importanza di creare sistemi che non solo divertano, ma sfidino i giocatori a riflettere sulle strutture di potere e sulle relazioni umane.
Tra le ospiti anche Banana Chan, pluripremiata game designer e fondatrice di Read/Write Memory, celebre per l’uso innovativo dell’orrore e del folklore come strumenti di indagine socioculturale. Nota per titoli rivoluzionari come Jiangshi: Blood in the Banquet Hall e per contributi a franchise iconici come Dungeons & Dragons, il suo stile fonde meccaniche sperimentali e temi d'identità. La sua visione trasforma il gioco di ruolo in un'esperienza tattile e profonda, premiata con prestigiosi riconoscimenti come i Dicebreaker e gli ENnie Awards.
Sempre più grande l’Area Scientifica
Oltre ai gamers, PLAY ospita chi i giochi li inventa, li realizza e li distribuisce, e anche chi ci lavora costruendo progetti di ricerca innovativi basati sul gioco, negli ambiti disciplinari più vari. A conferma del ruolo fondamentale del gioco nei processi di apprendimento e studio, anche quest’anno PLAY conta su collaborazioni di importanti realtà scientifiche e istituzionali. Obiettivo dell’area è quello di consolidare il ruolo di PLAY come riferimento nazionale per il gioco inteso non solo come intrattenimento, ma anche come strumento educativo, culturale e di cittadinanza attiva. Tra gli enti e le università che hanno già confermato la loro partecipazione a PLAY 2026 si trovano nomi di grande rilievo: il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e realtà accademiche prestigiose come l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università di Genova, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli studi di Parma e la Scuola IMT Alti Studi Lucca, che fanno di PLAY un punto di forza della loro attività di Terza Missione.
Un festival per tutti: il padiglione Family & trading cards
Un intero padiglione si trasforma in un universo di oltre 10.000 mq, dove trading Cards e giochi per la famiglia sono i veri protagonisti. Accanto all'adrenalina delle sfide con le carte, questa area riserva spazi incantati su misura per le famiglie con i più piccoli, garantendo un equilibrio perfetto tra competizione e gioco spensierato. La creatività prende vita nelle zone dedicate alle costruzioni, dove ogni mattoncino invita a sognare in grande, mentre i grandi giochi in legno offrono un’esperienza tattile e coinvolgente per tutte le età. Il percorso prosegue tra le emozioni dei giochi di una volta, capaci di unire generazioni diverse in una sfida senza tempo. Le ampie aree espositive faranno da cornice a questa fusione tra modernità e tradizione, offrendo divertimento per ogni membro della famiglia.
Storia e Arte tra le novità dell’edizione 2026
In linea con l'evoluzione culturale della kermesse, il 2026 segna il debutto di importanti aree tematiche. Una delle grandi novità di quest'anno è l'area History Games che racchiude i progetti di Play History, BG Storico e altre realtà editoriali e associative dedicate ai giochi storici, offrendo una prospettiva ludica sulla memoria e il passato. Inoltre il festival amplia i propri orizzonti collaborando con l’Accademia delle Belle Arti di Bologna per il progetto Art@Play, sottolineando il legame tra estetica, creatività e medium ludico.
Semplici, veloci, inclusivi: le carte vincenti dei giochi da tavolo
Il profilo degli acquirenti di giochi da tavolo si è trasformato: oggi la fascia più attiva è quella degli adulti tra i 18 e i 44 anni, a conferma che il gioco da tavolo ha smesso di essere un passatempo per bambini e si è affermato come intrattenimento per tutte le generazioni. "Entra, scegli, gioca" è da sempre la formula di Play - Festival del Gioco, che mette a disposizione dei visitatori un'infinità di tavoli per vivere le più diverse esperienze di gioco. Accanto ai classici intramontabili — Risiko! (Spin Master), Catan (Giochi Uniti), Ticket to Ride (Asmodee Italia), sono i Party Games a registrare la crescita più significativa, che si distinguono per tre caratteristiche chiave: la velocità, con partite della durata massima di 30 minuti; la semplicità delle regole, di immediata comprensione; e l'inclusività, che permette a tutti i giocatori di rimanere protagonisti fino alla fine. A Play 2026 debutteranno in questa categoria titoli come Lie to Me (Yas!Games), irriverente gioco in cui dire la verità non serve a nulla e il super atteso Bestie Bastarde (MS Edizioni) di Barbascura X, che sarà presente alla fiera per un firmacopie attesissimo.
Un fenomeno sempre più rilevante è poi quello dei giochi investigativi, in forte crescita nel biennio 2025-2026, trainati da una fusione innovativa tra materiali fisici, narrazione profonda e tecnologia digitale. I giochi investigativi richiedono sessioni più lunghe e una maggiore attenzione alle regole, compensati da un'esperienza narrativa coinvolgente e immersiva. La domanda si orienta in particolare verso esperienze "ibride" e casi ispirati a storie vere, nel solco del filone true crime. Tra i titoli più rappresentativi spiccano la serie Hidden Game (MS Edizioni), che lo scorso anno ha registrato vendite record nel mercato italiano, Chronicles of Crime 2.0 (Lucky Duck Games) e Murder Mystery – Ricetta per un Delitto (Yas!Games).
Ospiti di prestigio mondiale
Tra i protagonisti annunciati spicca Tory Brown, attivista e visionaria game designer, ospite d’onore di questa edizione. È autrice del grande successo Votes for Women, pluripremiato gioco da tavolo che catapulta i partecipanti nel cuore del movimento per il suffragio femminile negli Stati Uniti, coprendo gli eventi storici dal 1848 al 1920. Come annunciato dall’editore Devir, il titolo vedrà finalmente la luce in una versione tradotta in italiano nel corso del 2026. Questa operazione editoriale non solo arricchisce il panorama ludico nazionale, ma sottolinea anche la crescente rilevanza e centralità del mercato italiano nel contesto internazionale del gaming.
Donne, gioco e diritti
Ottant'anni fa le donne italiane votarono per la prima volta. Per celebrare questo anniversario, Play dedica un'intera sezione del suo programma (PlayHer) al contributo femminile nella cultura del gioco. PlayHer, indaga chi sono le figure femminili che popolano i videogiochi e cosa ci raccontano di noi: dalla principessa Zelda alla strega Bayonetta, dalle eroine di Mass Effect alle creature di mondi distopici e fantastici. Perché i videogiochi sono più di un semplice intrattenimento: sono laboratori di narrazione potenti e in continua evoluzione, capaci di ridefinire modelli, identità e immaginario collettivo. Ne parlano la scrittrice e game critic Giulia Martino e il docente Francesco Toniolo (Pad. 15 G43 - Game Science, sabato 23 ore 12:30). Sempre sabato alle 13:30, Esplorare le dinamiche di genere – Il giorno della separazione porta in scena un edu-larp immersivo in cui i partecipanti esplorano una società distopica attraverso quattro prove che simulano diverse forme di disuguaglianza: un modo per riflettere, attraverso il gioco e l'esperienza diretta, su stereotipi, dinamiche di genere e relazioni di potere (Pad. 18 M72 - Play Community, a cura di LudoLabo) Prendere parola, prendere la scena dà voce a dati e testimonianze sulla partecipazione delle donne nel GdR e nel LARP: nato negli anni '70 con Dungeons & Dragons in un mondo quasi esclusivamente maschile, il gioco di ruolo si è profondamente trasformato, e oggi le donne ne sono protagoniste sempre più numerose e consapevoli (Pad.18 M72 - Play Community Venerdì 22 maggio ore 15.00). Tra gli appuntamenti assolutamente da non perdere venerdì maggio alle 16.00 la tavola rotonda Votes for Women con l'ospite d'onore Tory Brown, per ripercorrere la strada verso il voto femminile e chiedersi come il gioco possa tenere viva quella memoria a cura di Unimore - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Centro Gendermore / Sba Unimorecentro Documentazione Donna Ets (Pad.18 O58 - Play Conference).
Talenti internazionali del game design a PLAY
Tra i nomi più attesi a PLAY figurano anche altri nomi femminili del mondo del game design. Avery Alder, designer queer canadese, da diciannove anni progetta giochi che esplorano le identità non conformi, le relazioni, la comunità, la precarietà e la fine del mondo. I suoi giochi, come The Quiet Year, mirano a decostruire l'idea dell'eroe solitario a favore di una narrazione collettiva e trasformativa. Alder sottolinea l'importanza di creare sistemi che non solo divertano, ma sfidino i giocatori a riflettere sulle strutture di potere e sulle relazioni umane.
Tra le ospiti anche Banana Chan, pluripremiata game designer e fondatrice di Read/Write Memory, celebre per l’uso innovativo dell’orrore e del folklore come strumenti di indagine socioculturale. Nota per titoli rivoluzionari come Jiangshi: Blood in the Banquet Hall e per contributi a franchise iconici come Dungeons & Dragons, il suo stile fonde meccaniche sperimentali e temi d'identità. La sua visione trasforma il gioco di ruolo in un'esperienza tattile e profonda, premiata con prestigiosi riconoscimenti come i Dicebreaker e gli ENnie Awards.
Talenti internazionali del game design a PLAY
Tra i nomi più attesi a PLAY figurano anche altri nomi femminili del mondo del game design. Avery Alder, designer queer canadese, da diciannove anni progetta giochi che esplorano le identità non conformi, le relazioni, la comunità, la precarietà e la fine del mondo. I suoi giochi, come The Quiet Year, mirano a decostruire l'idea dell'eroe solitario a favore di una narrazione collettiva e trasformativa. Alder sottolinea l'importanza di creare sistemi che non solo divertano, ma sfidino i giocatori a riflettere sulle strutture di potere e sulle relazioni umane.
Tra le ospiti anche Banana Chan, pluripremiata game designer e fondatrice di Read/Write Memory, celebre per l’uso innovativo dell’orrore e del folklore come strumenti di indagine socioculturale. Nota per titoli rivoluzionari come Jiangshi: Blood in the Banquet Hall e per contributi a franchise iconici come Dungeons & Dragons, il suo stile fonde meccaniche sperimentali e temi d'identità. La sua visione trasforma il gioco di ruolo in un'esperienza tattile e profonda, premiata con prestigiosi riconoscimenti come i Dicebreaker e gli ENnie Awards.
Il Lato Oscuro del Regno Animale
PLAY ospita un appuntamento imperdibile sabato 23 maggio (ore 14:00 Pad. 16 S13 l’area ActualPlay) per gli appassionati di divulgazione scientifica: Barbascura X ed Enrico Macchiavello si incontrano in un talk moderato da Michele Bellone per esplorare le meraviglie più bizzarre e sconvolgenti del regno animale, tra atrocità naturalistiche, illustrazione e l'insospettabile importanza della materia fecale nell'ecosistema delle cosiddette "Bestie Bastarde". Barbascura X, chimico, scrittore bestseller, stand-up comedian e youtuber definito il punk della divulgazione scientifica, è noto per aver rivoluzionato la comunicazione scientifica in Italia con la sua rubrica Scienza Brutta, portando gli aspetti più irriverenti e sorprendenti delle scienze naturalistiche su web, teatro e televisione.
Il cuore di PLAY: la Ludoteca
La Ludoteca ufficiale di Play è il cuore pulsante della manifestazione: come ogni anno, è gestita da La Tana dei Goblin e mette a disposizione del pubblico un parco giochi di oltre cinquecento titoli, distribuiti in un intero padiglione dedicato al gioco da tavolo. I volontari della Tana dei Goblin sono pronti ad accogliere i visitatori per presentare e spiegare tutti i giochi che si desidera provare. La Ludoteca è inoltre il luogo ideale per mettere alla prova i propri nuovi acquisti: a Play, il gioco libero è sempre il benvenuto.
Giochi, tornei e avventure
Il Padiglione 16 di PLAY 2026 è un universo dove ogni forma di gioco trova il suo spazio. L'area trading card è il fulcro della competizione: Riftbound, Yu-Gi-Oh!, Disney Lorcana, Magic: The Gathering, Star Wars: Unlimited, Arkham Horror LCG e Pokémon, che quest'anno festeggia i trent'anni, animano tre giorni di tornei e demo. La competizione va ben oltre le carte: tornei di puzzle Ravensburger, trottole Beyblade X, scherma rinascimentale e spade laser di Ludosport. L'Area Star Wars trasforma il padiglione in un angolo di galassia lontana lontana, dominata da un maestoso AT-ST alto cinque metri. La creatività prende vita nelle zone dedicate alle costruzioni, dove ogni mattoncino invita a sognare in grande, mentre i grandi giochi in legno offrono un’esperienza tattile e coinvolgente per tutte le età. Il percorso prosegue tra le emozioni dei giochi di una volta, capaci di unire generazioni diverse in una sfida senza tempo. Attesissimo domenica 24 maggio 2026 il primo Ravensburger Puzzle Party! L'evento lancia tre sfide ad altissima velocità: un'unica regola, un solo vincitore. Chi sarà il più rapido? Le ampie aree espositive faranno da cornice a questa fusione tra modernità e tradizione, offrendo divertimento per ogni membro della famiglia. Per chi preferisce rallentare, la Family Arena offre tavoli animati da esperti con giochi senza pronti ad accogliere chiunque, dai quattro anni in su.
Le multitavolo a PLAY 2026
Non mancheranno i grandi eventi di gioco di ruolo organizzato di PLAY: multitavolo, tornei e campagne collettive che riuniscono decine di giocatori intorno a scenari epici e avventure condivise. Venerdì pomeriggio, la Sala Opera Grande e la Sala Opera Piccola aprono le porte al gioco libero: tavoli disponibili per chiunque voglia sedersi e giocare, senza prenotazione, per entrare subito nell'atmosfera di PLAY. Tra tutti, da non perdere è "Echi della Frattura", l'evento corale che promette di essere uno dei momenti più spettacolari della fiera. Sabato 23 maggio, dalle 14.00 alle 18.00 nella Sala Opera Grande, 200 giocatori si uniranno in un'unica, monumentale partita: tutti insieme, in contemporanea, per affrontare un gigantesco scenario condiviso usando le regole di Daggerheart (Acheron Games), il celebre gioco di ruolo fantasy che festeggia il suo compleanno. Raccogliete tutta la vostra Speranza e preparate i d12: l'avventura vi aspetta.
Play diventa ancora più inclusivo: al via la collaborazione con Auxili
Da questa edizione, il Festival compie un passo concreto verso l'accessibilità totale, introducendo strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per supportare i visitatori con disabilità della comunicazione. Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con Auxilia, che porta al Festival tre strumenti messi a disposizione gratuitamente presso la Family Arena (Pad. 16): tabelle di comunicazione dedicate al gioco, alla ristorazione, e una mappa della fiera in formato adattato. Un impegno che conferma la vocazione di PLAY a essere un evento aperto e accessibile a tutti, dove nessuno deve sentirsi escluso.
Il Ministero per lo Sport e i giovani a PLAY per il Servizio Civile
In un contesto dedicato al gioco e alla sua forza aggregante, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale sarà presente a PLAY per promuovere il Servizio Civile come strumento concreto di inclusione sociale e crescita personale: perché, come il gioco, anche il Servizio Civile insegna a stare insieme, a collaborare e a costruire comunità.