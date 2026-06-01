Migliori confetture di albicocca, ecco la classifica di Altroconsumo

Per svolgere il test, Altroconsumo sottopone i prodotti ad analisi di laboratorio: così è possibile valutare in maniera precisa e corretta in primis i residui di pesticidi ma anche altri elementi come la quantità di frutta realmente presente nella confettura e la corrispondenza tra la composizione e quanto dichiarato in etichetta. I valori ottenuti dall’analisi in laboratorio vengono poi “confrontati con modelli e banche dati di riferimento del laboratorio specializzato”. Oltre agli aspetti più scientifici, però, una buona confettura si riconosce anche dal gusto. Ecco perché il test di Altroconsumo sui prodotti prevede anche un assaggio alla cieca delle confetture da parte degli stessi consumatori in sessioni apposite a Milano e Bologna. Nel complesso, tutte le 19 confetture sono state giudicate gradevoli ma le migliori si sono distinte per consistenza, odore e gusto. Le meno premiate sono state quelle troppo liquide, meno profumate ed eccessivamente dolci.