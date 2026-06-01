Migliori confetture di albicocca, ecco la classifica di Altroconsumo

Introduzione
La confettura di albicocca è uno degli alimenti che si trova più spesso sulle tavole degli italiani a colazione. Alcune, però, contengono poca frutta, altre troppi pesticidi, altre ancora non presentano un giusto rapporto qualità-prezzo. A stilare una lista delle migliori confetture che si possono trovare sui banconi dei supermercati è Altroconsumo. L’organizzazione dei consumatori ha analizzato 19 prodotti, tra confetture, confetture extra e preparazioni a base di albicocca, comparando gli ingredienti, il gusto all’assaggio, le percentuali minime di frutta e le modalità di preparazione. Su 19, in ben 13 è stata rilevata la presenza diffusa di residui di pesticidi (anche se sempre entro i limiti di legge). Alla luce dei risultati dei testi, ecco la top5 secondo Altroconsumo.
Quello che devi sapere
Quinto posto: Alce Nero e Terre d’Italia
Ai piedi della classifica si trovano a pari merito due prodotti che hanno raggiunto il punteggio di 71 punti su 100. Si tratta di Alce Nero Albicocche 100% Bio e Terre d’Italia Confettura extra di albicocche, che pur restando fuori dal podio hanno raggiunto un buon risultato.
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Terzo posto: Puertosol Eurospin Confettura extra di albicocca
Sul gradino più basso del podio si piazza Puertosol Eurospin Confettura extra di albicocca. Questa confettura ha raggiunto 73 punti su 100 e, come sottolinea Altroconsumo, conquista anche il titolo di “Miglior Acquisto” in quanto non presenta residui di pesticidi, ha un prezzo tra i più bassi del test e contiene quanto dichiara, ovvero le percentuali degli ingredienti sull’etichetta corrispondono esattamente alla composizione del prodotto.
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Secondo posto: Vis Confettura extra albicocche
Ad aggiudicarsi il secondo premio è un prodotto che si è aggiudicato anche il premio “Scelta dai consumatori” per il buon risultato nella prova di assaggio. Stiamo parlando di Vis Confettura extra albicocche: il punteggio ottenuto è di 82 punti su 100.
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Primo posto: Rigoni di Asiago Fiordifrutta Albicocche Bio
Gradino più alto del podio per Rigoni di Asiago Fiordifrutta Albicocche Bio. Questa confettura, con i suoi 86 punti su 100, va in cima alla classifica e si aggiudica il titolo di “Migliore del test”: per l’associazione dei consumatori è una preparazione biologica con un elevato contenuto di frutta e senza residui di pesticidi.
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Il resto della classifica
Uscendo dalla top5, ecco come prosegue la classifica stilata da Altroconsumo:
- Apicoltura casentinese solo frutta bio albicocca (punteggio 64/100)
- Santa rosa confettura classica d'albicocche (punteggio 48/100)
- Carrefour confettura extra di albicocca (punteggio 48/100)
- Menz & gasser albicocca (punteggio 47/100)
- D'arbo albicocca 80% di frutta (punteggio 47/100)
- Maribel (lidl) confettura extra di albicocca (punteggio 47/100)
- Pam panorama confettura extra di albicocca (punteggio 44/100)
- Gioie di frutta (md) confettura extra di albicocca (punteggio: 44/100)
- Coop confettura extra di albicocca (punteggio 43/100)
- Le conserve della nonna albicocca italiana (punteggio 43/100)
- Conad confettura extra di albicocca (punteggio 43/100)
- Bonne maman confettura albicocche (punteggio 43/100)
- I frutteti di oswald zuegg albicocche (punteggio 43/100)
- Esselunga confettura extra di albicocca (punteggio 41/100)
Residui di pesticidi nelle confetture
Quello dei pesticidi è un punto critico per quanto riguarda la confetture industriali. Come anticipato, le analisi di laboratorio effettuate da Altroconsumo hanno rilevato in 13 prodotti su 19 la presenza di residui di pesticidi che, sebbene entro i limiti di legge e quindi non rappresentando un allarme per la sicurezza dei consumatori, non costituiscono un elemento positivo nella valutazione. “Abbiamo considerato anche il profilo delle sostanze trovate - si legge sul sito di Altroconsumo - penalizzando in modo significativo i prodotti in cui sono comparsi pesticidi con un profilo di sicurezza più critico, per esempio sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, oppure indicate tra i possibili interferenti endocrini”.
Il test
Per svolgere il test, Altroconsumo sottopone i prodotti ad analisi di laboratorio: così è possibile valutare in maniera precisa e corretta in primis i residui di pesticidi ma anche altri elementi come la quantità di frutta realmente presente nella confettura e la corrispondenza tra la composizione e quanto dichiarato in etichetta. I valori ottenuti dall’analisi in laboratorio vengono poi “confrontati con modelli e banche dati di riferimento del laboratorio specializzato”. Oltre agli aspetti più scientifici, però, una buona confettura si riconosce anche dal gusto. Ecco perché il test di Altroconsumo sui prodotti prevede anche un assaggio alla cieca delle confetture da parte degli stessi consumatori in sessioni apposite a Milano e Bologna. Nel complesso, tutte le 19 confetture sono state giudicate gradevoli ma le migliori si sono distinte per consistenza, odore e gusto. Le meno premiate sono state quelle troppo liquide, meno profumate ed eccessivamente dolci.