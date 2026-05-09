Le migliori creme solari secondo la classifica di Altroconsumo

Nella scelta di un solare - spiega Altroconsumo - non conta soltanto il fattore di protezione, per cui è consigliato almeno un SPF 30, ma anche la tipologia di prodotto. Le creme tradizionali sono facili da dosare, mentre gli spray risultano pratici e veloci da applicare, purché distribuiti in modo uniforme. Tutti i solari moderni proteggono sia dai raggi UVA sia dagli UVB. Le formule resistenti all’acqua sono indicate per mare e sport, ma richiedono comunque nuove applicazioni dopo il bagno o una forte sudorazione. Per il viso esistono inoltre prodotti specifici, spesso arricchiti con ingredienti skincare e pensati per assorbirsi rapidamente.

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