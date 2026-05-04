I migliori ragù pronti del supermercato, la classifica di Altroconsumo

Introduzione

Per fare un buon ragù occorrono sia gli ingredienti giusti che il tempo. Per seguire la ricetta originale del sugo sono infatti necessarie ore. Per questo un’alternativa molto diffusa è quella del ragù già pronto all’uso, più comodo e che evita di tenere i fornelli accesi per ore. Sugli scaffali del supermercato l’offerta di questo prodotto è ampia. Altroconsumo ne ha prese in considerazione 43 tipologie, di varie marche, e ha stilato una classifica sulla base della qualità nutrizionale e della composizione dei prodotti. Sono stati valutati i valori nutrizionali e la lista degli ingredienti, con particolare attenzione alla presenza di additivi e di ingredienti ultraprocessati, come aromi, fibre, destrosio o amido modificato. I punteggi vanno da 0 a 100. Ecco la classifica.