I migliori ragù pronti del supermercato, la classifica di Altroconsumo

Introduzione
Per fare un buon ragù occorrono sia gli ingredienti giusti che il tempo. Per seguire la ricetta originale del sugo sono infatti necessarie ore. Per questo un’alternativa molto diffusa è quella del ragù già pronto all’uso, più comodo e che evita di tenere i fornelli accesi per ore. Sugli scaffali del supermercato l’offerta di questo prodotto è ampia. Altroconsumo ne ha prese in considerazione 43 tipologie, di varie marche, e ha stilato una classifica sulla base della qualità nutrizionale e della composizione dei prodotti. Sono stati valutati i valori nutrizionali e la lista degli ingredienti, con particolare attenzione alla presenza di additivi e di ingredienti ultraprocessati, come aromi, fibre, destrosio o amido modificato. I punteggi vanno da 0 a 100. Ecco la classifica.
Quello che devi sapere
Gli elementi presi in considerazione
Per costruire la classifica dei ragù Altroconsumo ha analizzato le informazioni riportate in etichetta: i valori nutrizionali e la lista degli ingredienti.
Per la parte nutrizionale l'indagine si è basata sul metodo del Nutri-Score, il sistema di etichettatura sviluppato in Francia che, attraverso un algoritmo, attribuisce un punteggio agli alimenti. A pesare di più in negativo sono calorie, grassi saturi, zuccheri e sale. Al contrario, fibra, proteine, frutta e verdura contribuiscono a migliorare il risultato.
Per la lista degli ingredienti, particolare attenzione è andata agli additivi. Nel complesso 24 ragù su 43 non contengono additivi.
È stato valutato anche il grado di trasformazione dei prodotti, considerando la presenza di ingredienti ultraprocessati, come alcuni additivi, aromi, fibre aggiunte o sciroppi di zucchero. In totale 20 prodotti su 43 non ne contengono, mentre gli altri ne presentano uno o al massimo due, spesso aromi.
Per approfondire:
Pesto del supermercato, per Altroconsumo solo 3 marchi "accettabili"
Le ultime posizioni
In fondo alla classifica, nella fascia di qualità ritenuta “scarsa”, per Altroconsumo ci sono i ragù di:
- TERRE D’ITALIA RAGÙ CON “CINTA SENESE DOP” – 27 punti
- ESSELUNGA TOP RAGÙ BIANCO CON CARNE CHIANINA – 31 punti
- CONAD RAGÙ FRESCO ALLA BOLOGNESE – 34 punti
- CASCINA SAN CASSIANO I RAGÙ – RAGÙ DI CARNE PIEMONTESE – 38 punti
I ragù di qualità "accettabile"
Ecco invece i ragù di qualità "accettabile":
- SMART (ESSELUNGA) SUGO ALLA BOLOGNESE – 43 punti
- COOP RAGÙ DI CARNE ALLA BOLOGNESE – 45 punti
- CONAD RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 45 punti
- CARREFOUR CLASSIC SUGO ALLA CARNE – 45 punti
- I TOSCANACCI RAGÙ CON “CINTA SENESE DOP” – 45
- STAR IL MIO GRAN RAGÙ CLASSICO – 47 punti
- IPER LA GRANDE RAGÙ – 47 punti
- ESSELUNGA TOP RAGÙ ALLA BOLOGNESE CON CARNE FRESCA – 49 punti
- STAR IL MIO GRAN RAGÙ EXTRA GUSTO – 50 punti
- ESSELUNGA RAGÙ CLASSICO – 50 punti
- DELIZIE DAL SOLE (EUROSPIN) RAGÙ – 50 punti
- CIRIO RAGÙ DI CARNE E DATTERINI – 50 punti
- PAM RAGÙ ALLA BOLOGNESE CON CARNE, CIPOLLE, CAROTE E SEDANO – 51 punti
- I TOSCANACCI RAGÙ DI CARNE CHIANINA – 51 punti
- FIOR FIORE (COOP) RAGÙ DI CARNE CHIANINA – 51 punti
- ITALIAMO (LIDL) RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 53 punti
- TESORI DELL’ARCA (PAM & PANORAMA) RAGÙ CON “CINTA SENESE DOP” – 53 punti
- COOP RAGÙ GUSTO RICCO BOLOGNESE – 55 punti
- CONAD RAGÙ BOLOGNESE – 55 punti
- CARREFOUR CLASSIC RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 55 punti
- TESORI DELL’ARCA (PAM & PANORAMA) RAGÙ DI CINGHIALE – 55 punti
- SAPORI & IDEE (CONAD) RAGÙ DI CARNE DI CHIANINA – 55 punti
- ESSELUNGA TOP RAGÙ DI FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE – 55 punti
- DELUXE (LIDL) RAGÙ DI CINGHIALE – 55 punti
- TESORI DELL’ARCA (PAM & PANORAMA) RAGÙ DI CARNE CHIANINA – 57 punti
- ESSELUNGA TOP RAGÙ AL VITELLO DELICATO CON CARNE FRESCA – 57 punti
I ragù di qualità "buona"
Nella fascia ritenuta "buona" (cioè con punteggi compresi tra 60 e 79 su 100) rientrano altri 12 ragù. Tra questi ci sono sia prodotti di marca, sia della grande distribuzione. La maggior parte sono ragù alla bolognese, ma non mancano varianti più particolari: ci sono, per esempio, due ragù con carne di razza Piemontese, uno di razza Chianina e anche un ragù di cinghiale. Qui l'elenco:
- GIOVANNI RANA SUGO FRESCO ALLA BOLOGNESE – 60 punti
- IPER LA GRANDE SUGO FRESCO ALLA BOLOGNESE – 64 punti
- BARILLA RAGÙ CONTADINO – 64 punti
- BARILLA RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 64 punti
- TERRE D’ITALIA RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 65 punti
- LE CONSERVE DELLA NONNA RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 69 punti
- DELIZIE DAL SOLE (EUROSPIN) BOLOGNESE – 69 punti
- TERRE D’ITALIA RAGÙ CON CARNE DI RAZZA CHIANINA – 71 punti
- DELUXE (LIDL) RAGÙ DI FASSONA DI RAZZA PIEMONTESE – 71 punti
- COOP SUGO FRESCO ALLA BOLOGNESE – 71 punti
- ACCADEMIA TOSCANA RAGÙ DI CINGHIALE – 71 punti
- I TOSCANACCI RAGÚ DI CARNE PIEMONTESE – 73 punti
Il ragù migliore
Infine, il ragù migliore della classifica, alla posizione numero uno, è: ESSELUNGA TOP RAGÙ ALLA BOLOGNESE (80 punti), giudicato come "molto buono". Si tratta di un sugo venduto a temperatura ambiente, con una lista ingredienti che non contiene additivi, aromi né altri ingredienti ultraprocessati.
Come scegliere un buon ragù pronto
Altroconusmo sottolinea anche che un buon primo indizio su come scegliere un buon ragù pronto arriva dal nome del prodotto. La dicitura più comune è “ragù alla bolognese”, ma alcuni prodotti specificano anche il tipo di carne usata, per esempio piemontese, Chianina, Cinta Senese Dop.
Tra le informazioni più utili da controllare c’è poi la percentuale di carne. Se si guarda alla ricetta del vero ragù alla bolognese depositata alla Camera di commercio di Bologna, la quota di carne è indicativamente intorno al 40-50%.
Oltre alla carne, vale la pena guardare anche agli altri ingredienti. Per esempio, si può verificare il tipo di olio usato: la scelta migliore è l’olio extravergine d’oliva.
Un altro elemento importante, come già detto, è la presenza di additivi, aromi o ingredienti ultraprocessati.
Per approfondire:
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