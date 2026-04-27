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Pesto del supermercato, per Altroconsumo solo 3 marchi accettabili. Tutti gli altri scarsi

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Introduzione

Il pesto del supermercato, sia quello al basilico che in altre varianti, viene bocciato da Altroconsumo. Nessuno dei 79 marchi analizzati è riuscito a ottenere un punteggio sufficiente, con i migliori tre che vengono definiti solamente "accettabili" e tutti gli altri 76 direttamente "scarsi" o "molto scarsi". A pesare sui giudizi finali sono stati gli ingredienti più utilizzati.

Quello che devi sapere

Altroconsumo boccia il pesto del supermercato

Il problema principale è che in tutto il pesto disponibile nei supermercati italiani ci sono troppi grassi saturi, vista la presenza in grande quantità di olio extravergine d’oliva, formaggi e frutta secca (vi si trovano pinoli e anacardi). A questo si aggiungono poi il sale e vari additivi, che vanno a peggiorare ulteriormente i valori nutrizionali del prodotto.

 

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La trasformazione industriale del pesto

A penalizzare la categoria in generale, secondo Altroconsumo, è anche il fatto che il pesto che si compra al supermercato segue un processo di forte trasformazione industriale. Questo accomuna tutte le opzioni vagliate, perché il procedimento è sempre quello. Insomma: sono proprio la formula di produzione e gli ingredienti utilizzati che non convincono.

 

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Quali sono i pesti "migliori" per Altroconsumo

I tre marchi che si distinguono leggermente dagli altri e riescono almeno a essere definiti come "accettabili" sono:

  • Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese, con 42 punti;
  • Lettere dall’Italia (MD) Pesto senza aglio, con 42 punti;
  • Vemondo (Lidl) Pesto vegano al basilico, con 41 punti.

 

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I marchi che non hanno superato il test

Gli altri marchi che vengono invece giudicati come "scarsi", con punteggi che spaziano dal 39 al 20, sono:

  • Alce Nero Pesto alla genovese;
  • Amo essere eccellente (Eurospin) Pesto alla genovese;
  • Baresa (Lidl) Pesto alla genovese;
  • Baresa (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio;
  • Barilla Pesto alla genovese;
  • Barilla Pesto alla genovese senz’aglio;
  • Barilla Pesto basilico e mozzarella di bufala campana Dop;
  • Barilla Pesto basilico e limone;
  • Barilla Pesto basilico e pistacchio;
  • Barilla Pesto con rucola;
  • Barilla Pesto vegan basilico;
  • Biffi Pesto;
  • Biffi Pesto 100% vegetale senza formaggio;
  • Biffi Pesto biologico;
  • Biffi Pesto fresco alla genovese;
  • Biffi Pesto fresco senza aglio;
  • Biffi Pesto senza aglio;
  • Buitoni Pesto fresco alla genovese;
  • Buitoni Pesto fresco alla genovese senz’aglio;
  • Carrefour Classic Pesto;
  • Carrefour Extra Pesto con basilico genovese Dop;
  • Carrefour Extra Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop;
  • Conad Pesto alla genovese;
  • Conad Pesto fresco alla genovese;
  • Conad Pesto fresco alla genovese senz’aglio;
  • Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop senza aglio;
  • Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop;
  • Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese;
  • Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese senz’aglio;
  • Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese;
  • Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti - Pesto al basilico senza aglio;
  • Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti - Pesto al basilico;
  • Deluxe (Lidl) Pesto basilico e rucola con anacardi;
  • Esselunga Bio Pesto con basilico genovese Dop senza aglio;
  • Esselunga Top Pesto con basilico genovese Dop;
  • Esselunga Top Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop;
  • Lettere dall’Italia (Md) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop;
  • Lettere dall’Italia (Md) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop senz’aglio;
  • Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese con aglio;
  • Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio;
  • Pam Pesto alla genovese con aglio;
  • Pam Pesto alla genovese senz’aglio;
  • Pam Pesto fresco con aglio;
  • Pam Pesto fresco senz’aglio;
  • Polli Pesto alla genovese;
  • Polli Pesto alla genovese senz’aglio;
  • Sapori & Dintorni (Conad) Pesto alla genovese;
  • Sapori & Dintorni (Conad) Pesto genovese con basilico genovese;
  • Simpl (Carrefour) Pesto con aglio con basilico italiano;
  • Terre d’Italia Pesto della Liguria con Basilico genovese Dop e olio extra vergine di oliva (37%);
  • Tesori dell'Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop;
  • Tesori dell'Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese senz’aglio con basilico genovese Dop;
  • Tigullio Gran Pesto alla genovese;
  • Tigullio Gran Pesto alla genovese cremoso;
  • Tigullio Gran Pesto alla genovese senz’aglio;
  • Verso Natura (Conad) Pesto alla genovese senz’aglio biologico;
  • Vivi Verde Bio (Coop) Bio Pesto alla genovese biologico senz’aglio.

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Due "molto scarsi"

Ci sono poi due opzioni sotto i 20 punti classificate come "molto scarse":

  • Venturino Bartolomeo Pesto alla genovese;
  • Venturino Bartolomeo Pesto delicato senz’aglio;

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I consigli di Altroconsumo per i sughi pronti

In generale, per il pesto e per tutti gli altri sughi pronti, Altroconsumo consiglia di leggere sempre la lista degli ingredienti. Per quanto riguarda i grassi, bisognerebbe sempre preferire l'olio extravergine di oliva ad altri. Se la ricetta prevede il formaggio (come è ad esempio il caso del pesto) "è meglio se è dichiarata la presenza di Parmigiano Reggiano, Grana Padano o Pecorino Romano DOP rispetto a un generico formaggio grattugiato". Male la presenza di "riempitivi e ingredienti estranei". Fare poi sempre attenzione a valori come quelli dell’energia (kcal), dei grassi e del sale.

 

Per approfondire: Migliori creme alla nocciola spalmabili, Nutella solo sesta: la classifica di Altroconsumo

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