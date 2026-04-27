Pesto del supermercato, per Altroconsumo solo 3 marchi accettabili. Tutti gli altri scarsiLifestyle
Introduzione
Il pesto del supermercato, sia quello al basilico che in altre varianti, viene bocciato da Altroconsumo. Nessuno dei 79 marchi analizzati è riuscito a ottenere un punteggio sufficiente, con i migliori tre che vengono definiti solamente "accettabili" e tutti gli altri 76 direttamente "scarsi" o "molto scarsi". A pesare sui giudizi finali sono stati gli ingredienti più utilizzati.
Quello che devi sapere
Altroconsumo boccia il pesto del supermercato
Il problema principale è che in tutto il pesto disponibile nei supermercati italiani ci sono troppi grassi saturi, vista la presenza in grande quantità di olio extravergine d’oliva, formaggi e frutta secca (vi si trovano pinoli e anacardi). A questo si aggiungono poi il sale e vari additivi, che vanno a peggiorare ulteriormente i valori nutrizionali del prodotto.
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La trasformazione industriale del pesto
A penalizzare la categoria in generale, secondo Altroconsumo, è anche il fatto che il pesto che si compra al supermercato segue un processo di forte trasformazione industriale. Questo accomuna tutte le opzioni vagliate, perché il procedimento è sempre quello. Insomma: sono proprio la formula di produzione e gli ingredienti utilizzati che non convincono.
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Quali sono i pesti "migliori" per Altroconsumo
I tre marchi che si distinguono leggermente dagli altri e riescono almeno a essere definiti come "accettabili" sono:
- Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese, con 42 punti;
- Lettere dall’Italia (MD) Pesto senza aglio, con 42 punti;
- Vemondo (Lidl) Pesto vegano al basilico, con 41 punti.
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I marchi che non hanno superato il test
Gli altri marchi che vengono invece giudicati come "scarsi", con punteggi che spaziano dal 39 al 20, sono:
- Alce Nero Pesto alla genovese;
- Amo essere eccellente (Eurospin) Pesto alla genovese;
- Baresa (Lidl) Pesto alla genovese;
- Baresa (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio;
- Barilla Pesto alla genovese;
- Barilla Pesto alla genovese senz’aglio;
- Barilla Pesto basilico e mozzarella di bufala campana Dop;
- Barilla Pesto basilico e limone;
- Barilla Pesto basilico e pistacchio;
- Barilla Pesto con rucola;
- Barilla Pesto vegan basilico;
- Biffi Pesto;
- Biffi Pesto 100% vegetale senza formaggio;
- Biffi Pesto biologico;
- Biffi Pesto fresco alla genovese;
- Biffi Pesto fresco senza aglio;
- Biffi Pesto senza aglio;
- Buitoni Pesto fresco alla genovese;
- Buitoni Pesto fresco alla genovese senz’aglio;
- Carrefour Classic Pesto;
- Carrefour Extra Pesto con basilico genovese Dop;
- Carrefour Extra Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop;
- Conad Pesto alla genovese;
- Conad Pesto fresco alla genovese;
- Conad Pesto fresco alla genovese senz’aglio;
- Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop senza aglio;
- Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop;
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese;
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese senz’aglio;
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese;
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti - Pesto al basilico senza aglio;
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti - Pesto al basilico;
- Deluxe (Lidl) Pesto basilico e rucola con anacardi;
- Esselunga Bio Pesto con basilico genovese Dop senza aglio;
- Esselunga Top Pesto con basilico genovese Dop;
- Esselunga Top Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop;
- Lettere dall’Italia (Md) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop;
- Lettere dall’Italia (Md) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop senz’aglio;
- Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese con aglio;
- Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio;
- Pam Pesto alla genovese con aglio;
- Pam Pesto alla genovese senz’aglio;
- Pam Pesto fresco con aglio;
- Pam Pesto fresco senz’aglio;
- Polli Pesto alla genovese;
- Polli Pesto alla genovese senz’aglio;
- Sapori & Dintorni (Conad) Pesto alla genovese;
- Sapori & Dintorni (Conad) Pesto genovese con basilico genovese;
- Simpl (Carrefour) Pesto con aglio con basilico italiano;
- Terre d’Italia Pesto della Liguria con Basilico genovese Dop e olio extra vergine di oliva (37%);
- Tesori dell'Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop;
- Tesori dell'Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese senz’aglio con basilico genovese Dop;
- Tigullio Gran Pesto alla genovese;
- Tigullio Gran Pesto alla genovese cremoso;
- Tigullio Gran Pesto alla genovese senz’aglio;
- Verso Natura (Conad) Pesto alla genovese senz’aglio biologico;
- Vivi Verde Bio (Coop) Bio Pesto alla genovese biologico senz’aglio.
Due "molto scarsi"
Ci sono poi due opzioni sotto i 20 punti classificate come "molto scarse":
- Venturino Bartolomeo Pesto alla genovese;
- Venturino Bartolomeo Pesto delicato senz’aglio;
I consigli di Altroconsumo per i sughi pronti
In generale, per il pesto e per tutti gli altri sughi pronti, Altroconsumo consiglia di leggere sempre la lista degli ingredienti. Per quanto riguarda i grassi, bisognerebbe sempre preferire l'olio extravergine di oliva ad altri. Se la ricetta prevede il formaggio (come è ad esempio il caso del pesto) "è meglio se è dichiarata la presenza di Parmigiano Reggiano, Grana Padano o Pecorino Romano DOP rispetto a un generico formaggio grattugiato". Male la presenza di "riempitivi e ingredienti estranei". Fare poi sempre attenzione a valori come quelli dell’energia (kcal), dei grassi e del sale.
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