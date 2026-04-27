Pesto del supermercato, per Altroconsumo solo 3 marchi "accettabili"

In generale, per il pesto e per tutti gli altri sughi pronti, Altroconsumo consiglia di leggere sempre la lista degli ingredienti. Per quanto riguarda i grassi, bisognerebbe sempre preferire l'olio extravergine di oliva ad altri. Se la ricetta prevede il formaggio (come è ad esempio il caso del pesto) "è meglio se è dichiarata la presenza di Parmigiano Reggiano, Grana Padano o Pecorino Romano DOP rispetto a un generico formaggio grattugiato". Male la presenza di "riempitivi e ingredienti estranei". Fare poi sempre attenzione a valori come quelli dell’energia (kcal), dei grassi e del sale.

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