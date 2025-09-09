Migliori creme alla nocciola spalmabili, la classifica di Altroconsumo

Tra i parametri valutati ai fini del test ci sono le indicazioni riportate in etichetta, tra cui la percentuale dell’ingrediente caratterizzante, ossia le nocciole. Valutata, poi, la presenza di altre informazioni facoltative - come l’origine delle nocciole - e la leggibilità delle informazioni riportate: i valori nutrizionali riportati in riga anziché in tabella, per esempio, sono un esempio di scarsa leggibilità per il consumatore. Inoltre, le diverse creme sono state sottoposte a un assaggio anonimo da parte di una giuria di consumatori, che ha espresso un giudizio globale sulla piacevolezza del prodotto, sull’aspetto, sull’odore e sulla consistenza in bocca