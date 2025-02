Giornata Mondiale della Nutella, 10 ricette dal mondo

15g Nutella

Preparazione:

Si inizia preparando il lievitino mescolando assieme miele, acqua e lievito. Non appena il lievito si sarà sciolto aggiungi anche un cucchiaio colmo di farina setacciata e mescola fino a quando non ci saranno più grumi. Una volta pronto, lascialo lievitare coperto con pellicola per circa 20 minuti. Quando il lievitino sarà quasi pronto versa in una ciotola capiente metà della farina setacciata, le uova, lo zucchero, l'essenza di vaniglia, metà del latte e l'olio. Dai una prima mescolata con un cucchiaio facendo amalgamare tra di loro gli ingredienti. Quando l'impasto inizierà a cambiare di consistenza, aggiungi il lievitino continuando ad impastare. Quando si sarà assorbito del tutto aggiungi la restante farina e il latte rimasto poco alla volta. Lavora l'impasto con il cucchiaio fino a quando non avrà raggiunto una consistenza umida e morbida. Riversalo poi su una spianatoia con un po' di farina e lavoralo fino a quando non sarà diventato un panetto compatto. Copri con una pellicola e lascialo lievitare 1 ora e 15 circa. Se fa troppo freddo puoi riscaldare il forno alla massima potenza per 2 minuti scarsi creando il giusto calore per la lievitazione. A lievitazione ultimata, preleva l’impasto dalla ciotola e suddividilo in varie palline da 100g ciascuna e lasciale lievitare per 1 ora coperte da pellicola e da un canovaccio che mantenga il calore. Stendi ogni pallina in modo molto sottile su un piano di lavoro oliato, spalma il burro precedentemente ammorbidito o usane uno in pasta cremosa sulla superficie e inizia a rotolarla bene facendo più giri possibili provando ad allargarla ad ogni giro. Una volta arrotolata del tutto allungala leggermente e lasciala riposare per circa 5 minuti. Arrotolala poi su stessa in una teglia coperta da carta forno. Quando la poni sulla teglia lascia un leggero spazio tra i giri, questo aiuterà l’impasto a crescere bene durante l’ultima fase di lievitazione per il raddoppio. Ci vorranno circa 2 ore. Quando le Ensaimada avranno raddoppiato di volume cuocile per circa 15 minuti a 200 gradi in modalità statica. A doratura ultimata estraile dal forno, spolverale con dello zucchero a velo e decorale con la Nutella.