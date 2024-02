Nutella compie 60 anni, Ferrero lancia vasetti celebrativi

Buon compleanno Nutella! Oggi l’iconico vasetto, per celebrare il World Nutella Day, esce in edizione limitata, con smile e dedica particolare. “Per te che - questo il lead della confezione - sei un fuoriclasse” o “per te che sei una ricetta per farmi felice” o che sai catturare ogni momento, che festeggi un giorno speciale, che ci sei sempre. Nutella festeggia così i suoi primi 60 anni con una serie limitata di dieci vasetti, in commercio proprio a partire da questi giorni, arricchiti da una frase significativa. E proprio oggi per World Nutella Day, l’azienda ne approfitta per dare il via ai festeggiamenti per il suo speciale compleanno. Nel 1964, infatti, grazie all’intuito e alla maestria di Michele Ferrero, l’azienda di Alba mise sul mercato la crema spalmabile conosciuta oggi in tutto il mondo, diventata negli anni anche un fenomeno sociale.