Re Carlo propone sul mercato il suo nuovo profumo: ecco quanto costa

Musica

Il monarca inglese ha creato una playlist in cui ha voluto riunire i suoi 17 brani del cuore. Da La Vie En Rose di Grace Jones a scelte molto moderne, come Love Me Again della cantautrice Raye, scopriamo i gusti musicali del re britannico. 'Durante la mia vita, la musica ha significato molto per me', afferma il Re del Regno Unito nel video che lancia il progetto, una collaborazione con Apple Music A cura di Camilla Sernagiotto