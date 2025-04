Oroscopo settimanale, previsioni dal 14 al 20 aprile segno per segno

In calendario c'è un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà significativa? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per vivere una nuova settimana al meglio. Sarà densa di novità e svolte inattese? Lavoro, soldi e amore saranno dalla tua parte? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 14 al 20 aprile. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Questa settimana vi attenderanno sorprese e novità coinvolgenti che potrebbero riguardare sia la sfera privata che il benessere generale. Sarà un periodo di maggiore energia e grinta, con nuove opportunità di ampliare i vostri orizzonti. Inizialmente potrebbero esserci tensioni, ma presto emergeranno emozioni più intense e una maggiore complicità con il partner. Potreste avere brillanti intuizioni e ottime idee. In arrivo una fase di fortuna per concretizzare progetti e idee per aumentare le entrate.

TORO La settimana inizia con riflessioni intense, sospetti e dubbi che richiedono attenzione per preservare l’equilibrio interiore. Il weekend sarà il momento perfetto per rallentare, ascoltare i propri bisogni e ricaricarsi. Nonostante il periodo prometta positività, potrebbero sorgere tensioni e attimi di nervosismo. Sul piano professionale, affrontate senza indugi le questioni delicate per evitare malintesi o conseguenze negative.

GEMELLI Vi trovate in una fase di confusione e ambiguità, ma le stelle si stanno allineando a vostro favore. Dovrete impegnarvi a mantenere la calma e a rimanere distaccati dalle emozioni caotiche. Alla fine della settimana, arriverete con maggiore chiarezza e carica positiva. Potreste ancora sperimentare alti e bassi emotivi, ma ritroverete motivazione e fiducia in voi stessi. La comunicazione sarà più chiara, diretta ed efficace, portando a un weekend di passione e sorrisi. Resistete e continuate ad essere determinati.

CANCRO Un’ondata di vitalità e creatività apre la strada a nuove amicizie e connessioni stimolanti. Affrontate subito le questioni familiari rimandate: risolverle ora eviterà complicazioni future. In amore si prospettano momenti intensi e passionali, sia in coppia che con la persona che desideri conquistare. Seguite l’istinto e agite senza indugi: rimandare potrebbe portare a delusioni. In ambito lavorativo, prestate attenzione ai rapporti con colleghi: un malinteso può facilmente trasformarsi in una tensione.

LEONE Momenti intensi e ricchi di sorprese. All'inizio potreste vivere momenti di smarrimento, ma verso il weekend tutto cambierà con passione, grinta e comunicazione. Sarà un periodo ideale per rafforzare legami o conquistare nuove emozioni. Dalle difficoltà iniziali nascerà la voglia di fare e di mettersi in gioco. Sarà una settimana di transizione che vi porterà nuove idee e prospettive. Il cielo vi sorride con opportunità finanziarie da non lasciarsi sfuggire. Potreste fare ottimi affari e migliorare il vostro bilancio. Il weekend potrebbe riservare sorprese inaspettate e positive.

VERGINE La settimana inizia con un invito a prestare attenzione ai dettagli e a pianificare con cura ogni mossa, così da gestire al meglio eventuali complicazioni in arrivo. Tra mercoledì e venerdì, meglio rimandare i chiarimenti familiari: il rischio di creare tensioni è alto. Il weekend, invece, offre un clima di serenità e distacco rigenerante. In amore si alternano momenti di passione a fasi di incertezza. Affrontate gli imprevisti con realismo e una buona dose di organizzazione: le opportunità arriveranno, ma saranno frutto della tua determinazione, non del caso.

BILANCIA Settimana vivace, con risoluzioni attese e una ritrovata serenità all’orizzonte. Il cambiamento astrale porta con sé sia migliorie che nuove sfide da affrontare con equilibrio. L’energia è in crescita: un momento ideale per prendersi cura di sé, dedicarsi al benessere e ritrovare slancio fisico. Nel weekend, fate attenzione a distrazioni e possibili malintesi. Sul fronte affettivo, il cielo favorisce passione e complicità, rafforzando l’intesa nelle relazioni. È il momento giusto per chiudere questioni in sospeso: agite con prontezza, senza rimandare.

SCORPIONE Saprete cogliere gli stati d’animo altrui, trasformandoli in vantaggi concreti sia sul piano emotivo che pratico. Nel weekend vi mostrerete affettuosi e disponibili, ma anche pronti a proteggere i vostri spazi, se necessario. All’orizzonte si profilano nuovi amori e una rinnovata armonia nelle relazioni di coppia. Seguite il vostro istinto e mantenete una sana distanza da eventuali interferenze familiari. La combinazione tra creatività e precisione sarà la vostra forza: un ottimo periodo per colloqui, confronti e comunicazioni efficaci.

SAGITTARIO In una settimana all’insegna del cambiamento e della chiarezza, vi sentite pronti ad affrontare le sfide con grinta e determinazione. Le emozioni saranno intense e vi guideranno tra percorsi complessi, ma con pazienza tutto troverà il suo equilibrio. Le relazioni professionali si fanno più stabili, mentre concentrazione e motivazione sono in crescita. Sono in arrivo miglioramenti e fortuna. La prudenza sarà la vostra alleata migliore: riflettete prima di agire.

CAPRICORNO La settimana parte con qualche piccolo turbamento, in un periodo tutto sommato neutro ma non privo di possibili contrasti. Una comunicazione chiara e aperta sarà fondamentale per evitare tensioni e rafforzare i legami. Sul fronte lavorativo, arrivano cambiamenti positivi che porteranno soddisfazioni e nuove opportunità, anche grazie alla risoluzione di ostacoli pratici. In generale, la fortuna sembra essere dalla vostra parte: le stelle vi favoriscono con occasioni inaspettate e momenti di buona sorte.

ACQUARIO La settimana potrebbe iniziare con qualche imprevisto o contrattempo, ma a partire da mercoledì l’atmosfera si alleggerisce, aprendo le porte a nuove e interessanti opportunità. Il consiglio delle stelle è quello di puntare sulla chiarezza e sulla sincerità nei rapporti: solo così sarà possibile evitare fraintendimenti e costruire relazioni più solide e autentiche. Sul fronte professionale, si intravedono traguardi importanti e cambiamenti che potrebbero rivelarsi particolarmente gratificanti, soprattutto per chi saprà cogliere al volo le occasioni. Non mancheranno occasioni fortunate.