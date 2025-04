Shigeru Mizuki, il maestro del manga in mostra a Udine

Mondo Mizuki, Mondo Yokai è la mostra che, con 100 tavole originali, racconta la straordinaria e prolifica carriera del mangaka nato a Osaka e scomparso nel 2015. Dal 26 aprile al 30 agosto a Casa Cavazzini ascolta articolo

Gli yokai invadono Udine. Dal 26 aprile al 30 agosto, Casa Cavazzini ospita Mondo Mizuki, Mondo Yokai, prima mostra italiana e seconda in Europa dedicata al maestro del manga Shigeru Mizuki, curata nell’ambito del 27esimo Far East Film Festival da Canicola, Vincenzo Filosa e Mizuki Pro Tokyo. Cento opere originali, molte delle quali alla loro prima volta fuori dal Giappone, per portare al pubblico italiano lo straordinario immaginario di un autore capace come pochi di reinterpretare la mitologia e il folklore giapponese.

Uno scatto della mostra Mondo Mizuki, Mondo Yokai a Udine - Foto di Alice Durigatto

La carriera di Mizuki Nato a Osaka nel 1922 e scomparso nel 2015, Shigeru Mizuki ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale per poi diventare un autore di kamishibai, il teatro di immagini, e approcciarsi all’industria del manga negli anni ’50. Nel corso degli anni ha creato personaggi come Kitaro, Terebi Kun, Akuma Kun, Sanpei il Kappa, pescando a piene mani dalla tradizione giapponese adattandola ai tempi e alle tematiche contemporanea, con un importante accento sugli aspetti sociali e sulla convivenza tra popoli diversi.

Una tavola di Shigeru Mizuki

Le parole della figlia Naoko “Tutte queste storie Mizuki le aveva sentite da bambino da una signora – racconta la figlia Naoko Haraguchi - e crescendo ne aveva fatto la base della sua produzione. Aveva studiato una serie di artisti del passato e da questi aveva tratto informazioni per ricreare una sua versione personale degli yokai”. Tra le influenze artistiche, importantissima quella dell’Italia: “Aveva acquistato tantissimi libri sulle arti figurative e la cultura italiane e li utilizzava come riferimenti. Negli anni ha poi avuto sempre più opportunità di viaggiare per il mondo e nominava spesso Venezia e i suoi panorami. Amava molto anche la cucina italiana”.

Uno scatto della mostra Mondo Mizuki, Mondo Yokai a Udine - Foto di Alice Durigatto

Le parole del genero Tomohiro Haraguchi Mondo Mizuki, Mondo Yokai porta in Italia per la prima volta una collezione di valore inestimabile, un viaggio in una produzione artistica variegata ed eterogenea. “Mizuki è diventato particolarmente famoso per Kitaro dei cimiteri – spiega Tomohiro Haraguchi, genero di Mizuki e presidente di Mizuki Pro Tokyo - ma la sua arte non è tutta lì. Quando è venuto a mancare, abbiamo iniziato a chiederci come portarla alle generazioni future, e avendo l’opportunità di organizzare una mostra in Italia abbiamo pensato che fosse importante riuscire a riportare ogni aspetto della sua arte, non solo gli yokai. Così abbiamo deciso di portare anche elementi tratti dalla rivista Garo e altre sue opere che hanno come tematica la guerra”.

Una tavola di Shigeru Mizuki

Vincenzo Filosa: "Mizuki mi ha insegnato tanto" A curare la mostra con Canicola e Mizuki Pro Tokyo c’è Vincenzo Filosa, fumettista italiano, docente e traduttore che a Mizuki deve tanto. “Sono un grande appassionato di Mizuki, oltre ad averlo tradotto lo avevo già letto in maniera vorace nei miei anni di formazione da autore – spiega -. Dal punto di vista tecnico il suo lavoro sul dettaglio degli sfondi e sulla leggerezza dei personaggi mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato cosa significa raccontare attraverso la recitazione del corpo dei personaggi, attraverso l’energia e a tutto quello che noi pensiamo sia bello; dal punto di vista dei contenuti ho imparato che ogni villaggio, ogni persona, ogni angolo di strada raccontano una storia che vale la pena di essere raccontata. Io, per esempio, non conoscevo il folklore della mia regione, la Calabria, Mizuki mi ha spiegato che era importante farlo e come farlo”.

Una tavola di Shigeru Mizuki

La mostra, spiega, “è stato un progetto difficilissimo da portare a termine. Le tavole sono degli originali preziosi conservati con grande cura e attenzione, è stato difficile convincere gli amici di Mizuki Pro a condividere con noi le tavole, però abbiamo sentito il dovere di portarla avanti e abbiamo lavorato tanto per far sì che venisse su così. Il Festival è stato importante per darci una direzione artistica ma anche tematica, perché questo Festival si fonda sulla condivisione di idee e immagini tra popoli lontanissimi, una condivisione spassionata, profonda, interattiva, e questo sicuramente ha influenzato il nostro approccio alla mostra. È una mostra che sfugge da tutto ciò che è generico, abbiamo cercato di fare in modo di accontentare un pubblico che è molto esigente”.

Uno scatto della mostra Mondo Mizuki, Mondo Yokai a Udine - Foto di Alice Durigatto