Ponte 1 maggio, 10 mete dove andare in vacanza in Italia e in Europa

Fino al 4 maggio i migliori aquilonisti provenienti da vari paesi del mondo si danno appuntamento sulla spiaggia a Pinarella di Cervia per la 45° edizione di Artevento, il Festival Internazionale dell'Aquilone. In programma display di aquiloni artistici, etnici, storici e giganti, esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica, performance multidisciplinari, mostre e laboratori didattici. Undici giorni di eventi per la più completa e longeva rassegna di aquiloni d'arte del mondo che torna con un'edizione ricca di novità per celebrare i suoi 45 anni. Ambientato in una location incantevole fra saline, pineta e mare alle porte meridionali del Parco del Delta del Po, il festival è recensito come uno dei “best kite festival al mondo” e come il più importante osservatorio internazionale sulla wind art.