Oroscopo settimanale, previsioni dal 12 al 18 gennaio segno per segno

La settimana si muove su binari concreti e rassicuranti, favorendo stabilità, organizzazione e scelte coerenti con i tuoi valori. In amore emergono sentimenti profondi e desiderio di autenticità. Il lavoro porta proposte interessanti e conferme. La fortuna sostiene accordi, opportunità pratiche e iniziative che valorizzano le tue competenze.

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro