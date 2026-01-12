Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo settimanale, previsioni dal 12 al 18 gennaio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti premieranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 12 al 18 gennaio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

 

Quello che devi sapere

ARIETE

Questa settimana parte con energie altalenanti che richiedono maggiore consapevolezza emotiva e capacità di mediazione, ma offre anche l’occasione di cambiare atteggiamento e rendere tutto più scorrevole. In amore cresce il bisogno di introspezione e chiarezza. Il lavoro richiede motivazione costante. La fortuna accompagna iniziative ponderate e scelte più attente.

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

La settimana si muove su binari concreti e rassicuranti, favorendo stabilità, organizzazione e scelte coerenti con i tuoi valori. In amore emergono sentimenti profondi e desiderio di autenticità. Il lavoro porta proposte interessanti e conferme. La fortuna sostiene accordi, opportunità pratiche e iniziative che valorizzano le tue competenze.

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Un clima vivace stimola intuito, strategia e capacità relazionali, aiutandoti a muoverti con intelligenza tra persone e situazioni. In amore cresce la passione e il desiderio di rinnovare la complicità. Il lavoro beneficia di abilità comunicative. La fortuna apre prospettive promettenti e sviluppi inattesi.

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Il periodo invita alla pazienza e alla gestione consapevole delle emozioni, ricordando che le fasi più tese sono temporanee. In amore serve comprensione reciproca e maggiore equilibrio emotivo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli. La fortuna protegge chi agisce con prudenza e lucidità.

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Dopo un avvio un po’ irregolare, la settimana diventa più fluida e produttiva, aiutandoti a ritrovare fiducia e concretezza. In amore il clima è sereno, ma serve iniziativa per ravvivare l’intesa. Il lavoro regala risultati soddisfacenti. La fortuna sostiene ciò che costruisci con metodo.

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Un periodo dinamico e positivo mette in luce energia, creatività e capacità organizzativa, senza farti perdere il tuo proverbiale realismo. In amore aumentano occasioni e conferme. Il lavoro favorisce nuove idee e cambiamenti desiderati. La fortuna accompagna scelte lungimiranti e progetti ben pianificati.

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

La settimana chiede calma e pazienza, soprattutto nei rapporti più complessi, invitandoti a osservare le situazioni con maggiore distacco. In amore emerge il bisogno di sostegno emotivo. Il lavoro richiede diplomazia. La fortuna aiuta a ritrovare equilibrio interiore e maggiore serenità.

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Un cielo favorevole rafforza determinazione, intuizione e desiderio di rinnovamento, spingendoti a prendere in mano il cambiamento. In amore il fascino è intenso e selettivo. Il lavoro offre occasioni di crescita. La fortuna sostiene scelte coraggiose e trasformazioni personali.

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Il periodo resta concreto e impegnativo, ma invita anche a riequilibrare doveri e bisogni affettivi. In amore crescono romanticismo e desiderio di stabilità emotiva. Il lavoro premia la costanza. La fortuna agisce sul lungo periodo, valorizzando ciò che costruisci ora.

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Una settimana armoniosa favorisce risultati concreti e relazioni stimolanti, grazie a equilibrio tra razionalità e creatività. In amore è il momento di osare con maggiore fiducia. Il lavoro procede con ottimi riscontri. La fortuna accompagna iniziative ben strutturate e nuove connessioni.

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

L’inizio richiede autocontrollo e capacità di ignorare provocazioni, ma il clima migliora progressivamente. In amore si apre una fase più autentica e sentita. Il lavoro creativo trova spazio e riconoscimento. La fortuna premia scelte consapevoli e una gestione attenta delle risorse.

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Un periodo ispirato aiuta a chiarire obiettivi e desideri, nonostante qualche rallentamento passeggero. In amore tornano passione e immaginazione. Il lavoro beneficia di nuove connessioni. La fortuna sostiene attività creative e opportunità che nascono da collaborazioni ben coltivate.

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo settimanale, previsioni dal 12 al 18 gennaio segno per segno

Lifestyle

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 gennaio

Lifestyle

Dry January, come cambia il consumo di alcol e le nuove tendenze

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 10 gennaio: i numeri vincenti

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 9 gennaio: nessun 6 centrato