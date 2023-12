Nutella, arrivano al supermercato i croissant surgelati

Dopo i biscotti Kinderini, il colosso dell’industria dolciaria ha una novità per l’anno nuovo: i Nutella Croissant, ripieni della crema spalmabile, ma surgelati. L’azienda ha spiegato in una nota che questo lancio “offre al Gruppo l’opportunità di entrare per la prima volta nel mercato dei surgelati dolci dedicati alla prima colazione”. Casa Ferrero, però, ha pensato un po’ ha tutti e ha preparato due versioni, quella appunto surgelata e una versione “ambient” pronta al consumo e disponibile al banco del pane. Per chi preferisse cuocerli in casa, basteranno 30 minuti in forno ventilato a 170°C per avere dei croissant alla Nutella pronti per la colazione. L’impasto è fatto con lievito madre e lievitato per oltre 100 minuti, sulla superficie si trova una piccola ostia che riproduce l’iconica “N” della spalmabile.