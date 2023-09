Ferrero, dopo i Nutella Biscuits arrivano i Kinderini: come sono fatti

Saranno sugli scaffali a partire da inizio ottobre. Si tratta di frollini al latte e cacao con piccoli decori cremosi al gusto tipico di Kinder la cui particolarità sono le tante e diverse espressioni raffigurate sopra. Sono prodotti in Italia, nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza, lo stesso in cui sono nati i Nutella Biscuits

Biscotti frollini al latte e cacao con piccoli decori cremosi al gusto tipico di Kinder, creati e pensati per la prima colazione. Sono i “Kinderini”, i nuovi biscotti che Ferrero lancerà sul mercato a partire da inizio ottobre, presentati in anteprima da venerdì 29 settembre e fino a domenica 1° ottobre, in Piazza Gae Aulenti a Milano , dove potranno essere assaggiati prima di trovarli sugli scaffali.

Le “espressioni” dei biscotti

La particolarità di questi biscotti è rappresentata dalle tante e diverse espressioni raffigurate sul biscotto, una per ogni diversa emozione, che possono consentire di cominciare la giornata in modo anche divertente. Il classico gusto di Kinder, unito ad una forma ormai diventata “iconica”, ha permesso all’azienda di alternare strati di impasto al latte e al cacao. E ogni frollino si caratterizza per dettagli curiosi, quali occhi, bocca e sorriso che permettono di creare le varie espressioni dei “Kinderini”, dalla felicità allo stupore.

Il mercato della colazione

Come sottolineato da Ferrero, i “Kinderini” vogliono rappresentare “un prodotto che si propone di avere un impatto positivo sul mercato della prima colazione, un momento fatto di rituali che si ripetono mattina dopo mattina, che in Italia vale 6,8 miliardi di euro”. Infatti, considerando proprio questo particolare comparto, i biscotti corrispondono alla categoria più significativa, con un 27,6% a valore, seguiti da merendine (22%) e frutta secca (17% ). Con gli italiani che per iniziare al meglio la propria giornata, decidono di consumare soprattutto biscotti (nel 95% dei casi), creme spalmabili (88%) e merendine (86%). Il nuovo lancio di Ferrero si inserisce proprio nel segmento dei biscotti che ha un valore di 1,78 miliardi di euro ed è la categoria con la più grande crescita nel breve periodo (+16,3% ). “Con il lancio di Kinder Kinderini in Italia, Ferrero manifesta la volontà di accrescere la propria quota di mercato nel segmento dei biscotti, anche in Italia, rafforzando ulteriormente la presenza nel mercato della prima colazione”, ha spiegato ancora l’azienda.

Alcune curiosità sui biscotti

Ecco, poi, alcune curiosità sul prodotto. I Kinder “Kinderini” vengono prodotti in Italia, nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza, proprio lo stesso in cui sono nati i Nutella Biscuits. Il Gruppo ha investito oltre 50 milioni di euro nella creazione della linea produttiva, dai disegni di progettazione alla sua realizzazione sono passati oltre 7 anni. Una volta terminata la fase di progettazione, la linea di produzione, nonostante la sua complessità, ha richiesto un lavoro coordinato di soli 3 mesi per essere assemblata, a partire dall’ingresso dei macchinari in stabilimento, fino alla realizzazione delle prime prove di produzione. Sono oltre 15 milioni le possibili combinazioni di espressioni da poter trovare in ogni confezione di biscotti e ci vogliono circa 100 minuti per creare ogni singolo biscotto, dalla preparazione dell’impasto, alla decorazione degli occhi e della bocca, fino all’inserimento nella confezione.