Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 5 all'11 maggio

Con l'arrivo di un altro lunedì è ormai tutto pronto per vivere una nuova settimana al meglio. Sarà ricca di imprevisti significativi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 5 all'11 maggio. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Una settimana brillante per l’Ariete, ricca di energia e opportunità. In amore il feeling e la complicità rafforzano ogni legame. Sul lavoro grinta e inventiva vi premiano. La fortuna può manifestarsi in occasioni pratiche vantaggiose o colpi di scena inaspettati: fatevi trovare pronti.

TORO Settimana complessa ma superabile con equilibrio. In amore evitate discussioni inutili, specie su temi familiari. Sul lavoro, anche se la fatica si fa sentire, i risultati arriveranno. Attenzione alla fortuna: meglio riflettere bene prima di agire.

GEMELLI Periodo positivo per i Gemelli. In amore arrivano emozioni vivaci, soprattutto per chi ha sofferto in passato. Sul lavoro intuito e concentrazione vi aprono nuove strade. La fortuna gira a vostro favore, ma usate saggezza per riconoscere ciò che merita davvero attenzione.

CANCRO Settimana che alterna lucidità e confusione. In amore potreste avvertire dubbi, ma il weekend porta chiarezza emotiva. Al lavoro fate attenzione a distrazioni e scelte affrettate. La fortuna richiede cautela.

LEONE Il Leone vive giornate ricche di entusiasmo e conquiste. In amore domina la passione, tra emozioni sincere e nuovi slanci. Sul lavoro vi fate notare per prontezza e audacia. La fortuna vi accompagna, ma nel weekend meglio frenare l’impulsività e valutare con calma.

VERGINE Settimana senza scossoni ma ricca di momenti utili per rimettere ordine nelle vostre giornate. Il lavoro procede bene, anche se con lentezza. In amore, emozioni sincere. La fortuna potrebbe sorprendervi con un dettaglio inaspettato, specie in ambiti pratici o personali.

BILANCIA Le stelle accendono entusiasmo e voglia di fare. In amore potreste vivere giornate intense, mentre sul lavoro arriveranno nuove sfide da affrontare con prontezza. La fortuna vi assiste solo se agite con prudenza: valutate con attenzione e riflettete bene prima di prendere decisioni.

SCORPIONE Settimana introspettiva ma carica di energia nei momenti chiave. L’amore vi regala emozioni intense, mentre il lavoro premia le scelte audaci. Tuttavia, fate attenzione all'impulsività: è il momento di mantenere una certa prudenza.

SAGITTARIO Settimana brillante e piena di occasioni per rinnovare il quotidiano. In amore cresce il desiderio di novità, mentre il lavoro offre opportunità da cogliere con spirito d’avventura. Fortuna in piccoli incontri o intuizioni che potrebbero rivelarsi utili anche in futuro.

CAPRICORNO Le stelle vi invitano a consolidare ciò che conta davvero. In amore meglio puntare al dialogo, mentre sul lavoro potreste raccogliere i frutti di scelte recenti. La fortuna vi accompagna nelle situazioni ben ponderate, soprattutto se legate a impegni a lungo termine.

ACQUARIO Periodo carico di energia e ispirazione. In amore torna il desiderio di sorprendere e condividere, mentre il lavoro può beneficiarne grazie a idee innovative. Possibili colpi di fortuna legati a persone nuove o intuizioni brillanti: seguite il vostro istinto con fiducia.