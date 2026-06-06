La Città Fenice che ha saputo rinascere dalle sue ceneri e guardare avanti. Rasa al suolo nella Seconda Guerra Mondiale, la capitale della Polonia sta vivendo una straordinaria rinascita urbana: centrali e vecchie fabbriche sono state trasformate in hub multifunzionali e le facciate colorate della Città Vecchia convivono con gli “esperimenti” in vetro e acciaio delle archistar contemporanee. Questa settimana vi portiamo a Varsavia, per il New York Times tra i “52 Places to Go in 2026"

a cura di Costanza Ruggeri