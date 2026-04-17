Milano Design Week, i ristoranti e i cocktail bar più glamour

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L’antico refettorio dell’ex asilo è dedicato alla zona ristorante più intima e romantica, caratterizzata da scenografiche pareti che ospitano stoviglie dipinte a mano e da un grande tavolo conviviale a ferro di cavallo. Il menù, vegetariano e di pesce, è ispirato dal rispetto e dall’amore per la natura e gli animali ed è coordinato dallo chef Gianluca Clerici

Australia, 40 anni fa la restituzione di Uluru al popolo Anangu