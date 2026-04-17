Milano Design Week, i ristoranti e i cocktail bar più glamour

 Milano Design Week, alla scoperta dei 20 ristoranti più glamour della città | Sky TG24
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Milano Design Week, viaggio tra i ristoranti e i cocktail bar più glamour della città

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©Camelia’s Yard – Milano Social Bistrò

Dai locali in serre di inizio secolo alle trattorie che ricordano la vecchia Brera fino ancora ai posti dove mangiare circondati da opere di arte contemporanea. Nei giorni in cui il capoluogo lombardo diventa la capitale mondiale del design siamo andati alla scoperta dei suoi luoghi più di tendenza. Ad accompagnarci in questa passeggiata tra i quartieri della città è Lombardia Secrets, la prima guida di turismo esperienziale che racconta l'incontro tra gusto e design

a cura di Costanza Ruggeri

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