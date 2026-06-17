La piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Usa prevista per venerdì a Lucerna. Il Papa: "Speriamo che la guerra sia davvero finita". Al Jazeera: "Bombardamenti Israele nel sud del Libano"
in evidenza
La piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Usa prevista per venerdì. "Si tratta delle prime esportazioni di greggio dell'Iran in due mesi", ha sottolineato TankerTrackers citando dati di tracciamento digitali corroborati da immagini satellitari. Il testo dell'accordo fra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgenstock hotel di Lucerna. Il viceministro degli Esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron, dal G7, conferma il piano per una missione navale europea nello Stretto di Hormuz. Il Papa: "Speriamo che la guerra sia davvero finita". Al Jazeera: "Bombardamenti Israele nel sud del Libano".
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Vance: "Se Teheran rispetta accordo un bene per tutti, se non lo farà nostra vita andrà avanti"
"Se rispetteranno questo accordo, credo che sarà molto meglio per gli Stati Uniti e per l'Iran. Ma se non lo rispetteranno, lo stretto sarà ancora aperto e avremmo ancora fatto un danno incredibile al loro programma nucleare e veramente noi possiamo andare avanti con le nostre vite come nazione". Così JD Vance, intervistato al "The Megyn Kelly Show", ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi nel caso che i futuri negoziati dovessero fallire, sostenendo che Washington si trova in una posizione di forza dopo l'annuncio del memorandum di intesa tra i due Paesi, riporta il sito della Cnn.
Papa: "Speriamo accordo con Usa porti pace, no ad armi nucleari"
Il Papa auspica che l’accordo Usa- Iran possa portare frutti di “pace” in Medio Oriente. Bisogna “chiedere la pace sempre, chiedere negoziati - dice uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo - Grazie a Dio c’è questo memorandum che sembra firmeranno. Stanno dicendo venerdì: ci saranno diversi punti da stabilire, però” importante sarà “farlo col dialogo , con la negoziazione, non tornando alla guerra; mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, che sia finita e che possiamo andare avanti per il bene di tutti. Eliminare le armi nucleari cercare il bene di tutti i popoli, e di risolvere i problemi a livello economico-sociale”.
Libano, Difesa Teheran: "Dura risposta se Israele continua atti di aggressione"
Il comando militare congiunto iraniano Khatam al-Anbiya ha minacciato una "dura risposta" se Israele non fermerà l'offensiva nel Libano meridionale. La dichiarazione arriva dopo i raid israeliani nel sud del Libano in cui sono rimaste uccise quattro persone nonostante l'accordo tra Usa e Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, Libano compreso. Nella dichiarazione si afferma che se Israele "non mette fine ai suoi atti di aggressione nel sud del Libano, deve aspettarsi una dura risposta dalle potenti forze armate della repubblica islamica dell'Iran". Si afferma inoltre che Israele ha violato il cessate il fuoco "84 volte" da quando l'accordo è stato annunciato.
Petroliere iraniane oltrepassano la zona di blocco Usa, prima volta in 2 mesi
La piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Usa prevista per venerdì. "Almeno due superpetroliere appartenenti alla National Iranian Tanker Company (Nitc), denominate Diona e Hero2, hanno oltrepassato il perimetro del blocco navale statunitense trasportando un totale di 3,8 milioni di barili di petrolio greggio iraniano", ha riferito il sito web aggiungendo in seguito che anche una terza petroliera "con 1 milione di barili di petrolio" aveva oltrepassato il confine. "Si tratta delle prime esportazioni di greggio dell'Iran in due mesi", ha concluso TankerTrackers citando dati di tracciamento digitali corroborati da immagini satellitari.