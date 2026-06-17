 Stretto di Hormuz, quali sono le alternative per il trasporto di petrolio e gas | Sky TG24
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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Quali alternative allo Stretto di Hormuz?

Energia, quali sono le alternative per ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz?

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Ipa e SkyTG24

La firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, in programma venerdì a Lucerna, potrebbe prospettare una riapertura per lo Stretto di Hormuz, uno scenario auspicato dall’economia globale. In queste settimane però non è mancata anche la ricerca di alternative che permettano ai vari Paesi di dipendere meno dalle sorti dello Stretto: di questo si è parlato nella puntata del 16 giugno di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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