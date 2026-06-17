La firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, in programma venerdì a Lucerna, potrebbe prospettare una riapertura per lo Stretto di Hormuz, uno scenario auspicato dall’economia globale. In queste settimane però non è mancata anche la ricerca di alternative che permettano ai vari Paesi di dipendere meno dalle sorti dello Stretto: di questo si è parlato nella puntata del 16 giugno di "Numeri", approfondimento di Sky TG24