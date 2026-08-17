Gli iraniani "vogliono raggiungere un accordo, ma non raggiungeranno il tipo di accordo che ritengo necessario". Lo ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, per poi sottolineare: “Non cerchiamo una proroga del memorandum d’intesa che scade oggi”. “L’Iran non può avere un’arma nucleare e non l’avrà”, ha ribadito il presidente Usa, che ha anche dichiarato di non avere fretta di porre fine alla guerra con Teheran. Il dialogo tra gli Usa e diversi settori del governo iraniano è "probabilmente più intenso di quanto sia mai stato", ma le parti non sono ancora vicine a un accordo, ha affermato l'inviato speciale americano Jared Kushner in un'intervista a Fox News. L’Iran, intanto, ha avvertito: “La diplomazia non è infinita”. Ed è braccio di ferro su Hormuz. Il tycoon ha minacciato l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz: “Se si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà”. La tregua e il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti "non sono morti", ma si trovano "in coma" e possono ancora essere rilanciati, ha dichiarato Abbas Baqerpour, direttore generale per gli Affari legali del ministero degli Esteri iraniano.

Sul fronte di Gaza, Trump ha chiesto ad Israele di fermare gli attacchi. "Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza", ha dichiarato il presidente americano in un'intervista a Fox news assicurando che "Hamas ha accettato di deporre le armi". A Gerusalemme, intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato l’inviato americano Jared Kushner e il Board of Peace per discutere del futuro della Striscia. Netanyahu ha ribadito che Israele non ritirerà le proprie truppe da Gaza fino al completamento del processo di disarmo di Hamas. Secondo un funzionario israeliano citato dall’Afp, i due avrebbero inoltre concordato che un generale statunitense supervisionerà il disarmo del gruppo. Kushner ha invitato Israele a “non creare ostacoli al piano di pace”.

Due droni Hadid-110 lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan Masrour Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nel distretto di Pirmam, nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Lo riferiscono i media locali. Fars: "Sequestrata petroliera emiratina nello Stretto di Hormuz".

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