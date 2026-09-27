Gb, allarme esplosivi vicino a una base Usa: arresti ed evacuazioni

Diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Whelford, vicino alla base aerea Raf Fairford, nel Gloucestershire, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi. Una squadra specializzata di artificieri dell'esercito è sul posto e sta esaminando diversi veicoli. I residenti evacuati sono stati trasferiti in un vicino centro ricreativo, secondo quanto riporta la polizia del Gloucestershire.