Gb, allarme esplosivi vicino a una base Usa: arresti ed evacuazioni

Coinvolta l'area di Whelford, vicino alla base aerea Raf Fairford. Una squadra specializzata di artificieri dell'esercito sta esaminando diversi veicoli. I residenti evacuati sono stati trasferiti in un centro ricreativo
Diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Whelford, vicino alla base aerea Raf Fairford, nel Gloucestershire, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi. Una squadra specializzata di artificieri dell'esercito è sul posto e sta esaminando diversi veicoli. I residenti evacuati sono stati trasferiti in un vicino centro ricreativo, secondo quanto riporta la polizia del Gloucestershire.
La funzione della base Raf Fairford
La base Raf Fairford, nei pressi di Swindon, ospita il quartier generale del 501st Combat Support Wing e il 420th Air Base Squadron statunitensi. Sul sito l'unità è descritta come la sede operativa avanzata privilegiata in Europa per i bombardieri del Global Strike Command dell'aeronautica Usa e sostiene diverse missioni ed esercitazioni durante l'anno.
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Ansa e SkyTG24
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