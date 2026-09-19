Quanto valgono gli scambi commerciali tra Usa e Russia?

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Usa, ipotesi di accordi commerciali con la Russia

Usa, ipotesi di accordi commerciali con la Russia: quanto valgono gli scambi tra i Paesi?

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Ansa e SkyTG24

Nell’Amministrazione Trump si discute la possibilità di stringere intese commerciali con Mosca, nella speranza di scendere a compromessi sulla guerra in Ucraina. I rapporti tra Stati Uniti, Russia e Unione europea sono stati al centro dell’ultima puntata del 18 settembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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