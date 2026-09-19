Quanto valgono gli scambi commerciali tra Usa e Russia?

Usa, ipotesi di accordi commerciali con la Russia: quanto valgono gli scambi tra i Paesi?
Nell’Amministrazione Trump si discute la possibilità di stringere intese commerciali con Mosca, nella speranza di scendere a compromessi sulla guerra in Ucraina. I rapporti tra Stati Uniti, Russia e Unione europea sono stati al centro dell’ultima puntata del 18 settembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24
- La cooperazione economica potrebbe rivelarsi più efficace delle pressioni nel convincere Vladimir Putin a scendere a compromessi sulla guerra in Ucraina. È l'ipotesi che, secondo il New York Times, starebbe maturando alla Casa Bianca dopo i colloqui a Mosca e Kiev degli inviati di Donald Trump. Washington valuterebbe così accordi commerciali con la Russia persino prima di un'intesa sul cessate il fuoco. I rapporti economici con Mosca sono stati al centro della puntata del 18 settembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.
- La possibile svolta arriverebbe dopo il rifiuto di Kiev di cedere territori non conquistati da Mosca e mentre il Congresso ha dato il via libera al primo pacchetto di sanzioni antirusse dell'era Trump. Non è chiaro quali intese siano in discussione: Mosca ha però proposto in passato progetti su terre rare, alluminio, Artico e gas. Intanto l'Ue deve ancora concordare il rinnovo delle sanzioni.
- Secondo i dati sia europei che americani, dal 2021 il commercio con la Russia è drasticamente calato sia per gli Stati europei che, soprattutto, per gli Stati Uniti.
- A livello di esportazioni, nel 2026 in Russia sono arrivati prodotti dall'Unione europea per un valore di 20 miliardi di dollari, mentre dagli Usa solo per 0,3 miliardi.
- Lo stesso vale per gli acquisti, rispettivamente di 16,3 miliardi di dollari per l’Unione europea e di 1,9 miliardi per gli Stati Uniti.
- In particolare, gli Stati Uniti acquistano dalla Russia soprattutto fertilizzanti, di cui hanno assoluta necessità, uranio arricchito e palladio.
- Guardando invece agli aiuti all'Ucraina, tra il 2026 e il 2027 l’Ue trasferirà all’Ua Kievcraina circa 90 miliardi di euro, di cui 15 sono già stati inviati. L’Unione europea è a oggi il solo contribuente degli ucraini: gli Stati Uniti, infatti, non mandano più denaro al Paese.
- E proprio in tema di aiuti, è recente l’annuncio della presidente della Commissione europea ,Ursula von der Leyen, che ha dichiarato di aver inviato 3,3 miliardi di euro (parte di quei 90 miliardi del biennio 2026-2027) all’Ucraina per droni e missili.